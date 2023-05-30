Мари Краймбрери приедет на «Локомотив-Арену» — чем она известна и о чем поет

Принято считать, что Мари Краймбрери — selfmade-артист нового поколения, она самостоятельно сделала свою карьеру, получив огромный отклик от аудитории. Краймбрери поет о расставании и разлуке, о том, что после обязательно будет хорошо. Своими песнями она дает надежду тысячам девчонок, которые переживают боль потери и утраты. Ее любят за честно и открытость.