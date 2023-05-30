Мари Краймбрери приедет на «Локомотив-Арену» — чем она известна и о чем поет

Популярная поп-исполнительница Мари Краймбрери выступит с концертом в Новосибирске 4 июня — мероприятие пройдет на площадке «Локомотив-Арена».
Это первое большое шоу певицы в Сибири — Мари исполнит свои главные хиты, такие как Amore, «Плакала в ванной», «Мне так хорошо», и несколько новых.
Принято считать, что Мари Краймбрери — selfmade-артист нового поколения, она самостоятельно сделала свою карьеру, получив огромный отклик от аудитории. Краймбрери поет о расставании и разлуке, о том, что после обязательно будет хорошо. Своими песнями она дает надежду тысячам девчонок, которые переживают боль потери и утраты. Ее любят за честно и открытость.
В арсенале певицы есть коллаборации с рэпером Гуфом (трек «31 февраля») и с хип-хоп исполнителем HammAli («Медляк»), дуэт с Димой Биланом — «Ты не моя пара».
На концерт певицы действует возрастное ограничение 12+. Стоимость билетов начинается от 2000 рублей.
В прошлом году певицу неоднократно замечали в обществе звездного сибиряка Давы — им неоднократно приписывали отношения после его бурного разрыва с Ольгой Бузовой.
В начале мая Ольга Бузова выступила с концертом в ДКЖ — во время выступления она хотела обратиться к охране из-за активности фанатов.
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