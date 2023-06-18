Сибирячки нарядились в эффектные костюмы Хюррем Султан — смотрим фото красоток

Известный кондитер Исмаил Йашар сегодня в «Мира Парке» на летнем пикнике НГС раздает бесплатно пахлаву, варит кофе, а также предлагает гостям нарядиться Хюррем Султан и Султаном Сулейманом.
Новосибирцы такой возможностью активно пользуются.
— Пахлава очень вкусная, я ее очень люблю и вообще турецкие сладости. В Турции я, к сожалению, пока не была, но скоро поеду. Вот как раз прикоснулась заранее к турецкой культуре. Костюм очень красивый, но довольно тяжелый, — отметила читательница НГС Ксения.
Мы ведем онлайн-трансляцию с праздника.