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Летний пикник НГС

Сибирячки нарядились в эффектные костюмы Хюррем Султан — смотрим фото красоток

Известный кондитер из Турции раздает бесплатно пахлаву, варит кофе и гадает

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Очень эффектный костюм

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Известный кондитер Исмаил Йашар сегодня в «Мира Парке» на летнем пикнике НГС раздает бесплатно пахлаву, варит кофе, а также предлагает гостям нарядиться Хюррем Султан и Султаном Сулейманом.

Новосибирцы такой возможностью активно пользуются.

Как этой паре идут костюмы!

Как этой паре идут костюмы!

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Костюмы были не такие уж и легкие

Костюмы были не такие уж и легкие

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— Пахлава очень вкусная, я ее очень люблю и вообще турецкие сладости. В Турции я, к сожалению, пока не была, но скоро поеду. Вот как раз прикоснулась заранее к турецкой культуре. Костюм очень красивый, но довольно тяжелый, — отметила читательница НГС Ксения.

Прекрасная Ксения

Прекрасная Ксения

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Кондитер привез несколько костюмов и украшений

Кондитер привез несколько костюмов и украшений

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Мы ведем онлайн-трансляцию с праздника.

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Летний пикник НГСПикникКостюмХюррем Султан
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