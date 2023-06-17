Стать Хюррем Султан и угоститься пахлавой: как развлечься и что поесть на пикнике с НГС

В воскресенье, 18 июня, с 11 до 19 часов в «Мира Парке» пройдет летний пикник с НГС. В этой публикации рассказываем, что поесть на празднике, как отдохнуть и куда сводить детей.
На пикнике гости смогут угоститься разными вкусностями. Свою продукцию там представят Beefy bar, кондитерский дом «Куликовский», «Пекарня Васильковых».
Турецкая кондитерская «Исмаил Йашар» устроит дегустацию пахлавы и свежесваренного турецкого кофе. Его приготовят на горячем песке при гостях. Также посетителям будут доступны костюмы Султана Сулеймана и Хюррем Султан, в которые можно нарядиться и сделать в них красочные фото.
В чил-зоне новосибирцы смогут посетить мастер-классы от студии танцев Ipanema&Paraiso. Вот расписание:
14:00–14:30 — body ballet, Валерия;
14:30–15:00 — растяжка, Валерия;
15:00–15:30 — «Бачата леди», Любовь;
15:30–16:00 — растяжка, Елена;
16:00–16:30 — «Леди Хорео», Валерия;
16:30–17:00 — растяжка, Елена;
17:00–17:30 — «Бачата леди»;
17:30–18:00 — «Зук соло», Николай;
18:00–18:30 — «Леди Хорео», Елена.
Также на площадке пройдет состязание по дартсу от офтальмологической клиники «Эксимер». Участвовать можно взрослым и детям.
Взрослых победителей наградят сертификатами на комплексную диагностику зрения. Главный приз — лазерная коррекция зрения. Маленьким победителям подарят мягкие игрушки, сертификаты на комплексную диагностику зрения и курс аппаратного лечения. Кроме того, на площадке будет работать интерактивная зона с баланс-бордами от производственной компании LazZero.
В детской зоне на площадке у купола клуб плавания AquaSwim проведет эстафеты от тренеров по плаванию, лотерею в формате блиц-опроса, а также оборудует тематическую фотозону.
На детской площадке центр «Сами с усами» присмотрит за маленькими гостями пикника и сделает желающим аквагрим. Кроме того, малышам проведут мастер-классы по поделкам. Там же международная школа «Эйн&Штейн» устроит интерактивные математические игры.
В куполе педагоги музыкальной школы «Виртуозы» проведут музыкальные мастер-классы по игре на барабанах, гитаре и укулеле.
Семейный театр «Торт на небе» на поляне недалеко от купола проведет мастер-класс «Жонглирование для детей» и показательные выступления артистов с четырьмя мячами, булавами и кольцами, а также мастер-класс по прыжкам на скакалке. В куполе артисты покажут спектакль «Новый Бармалей».
Представители кондитерской и какао-бара Mr.Konfetkin в куполе проведут лекцию о какао и шоколаде с дегустацией образцов фабричного и ремесленного шоколада.
Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Где: «Мира Парк».
Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.
Ранее мы публиковали подробную программу мероприятий на летнем пикнике с НГС.