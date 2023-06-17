Стать Хюррем Султан и угоститься пахлавой: как развлечься и что поесть на пикнике с НГС

Также на площадке пройдет состязание по дартсу от офтальмологической клиники «Эксимер». Участвовать можно взрослым и детям.



Взрослых победителей наградят сертификатами на комплексную диагностику зрения. Главный приз — лазерная коррекция зрения. Маленьким победителям подарят мягкие игрушки, сертификаты на комплексную диагностику зрения и курс аппаратного лечения. Кроме того, на площадке будет работать интерактивная зона с баланс-бордами от производственной компании LazZero.



В детской зоне на площадке у купола клуб плавания AquaSwim проведет эстафеты от тренеров по плаванию, лотерею в формате блиц-опроса, а также оборудует тематическую фотозону.

