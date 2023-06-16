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Тест

Вы сейчас запоете! Только настоящий меломан узнает все 14 клипов из 90-х по одному кадру

Проверим, насколько внимательно вы их смотрели!

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Запоминайте эти лица — они вам скоро пригодятся!

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Вы же еще не выкинули все видеокассеты, на которые когда-то записывали клипы? Выкинули? Жаль! Они бы вам очень пригодились, чтобы пройти наш тест. Что ж. Тогда остается только один вариант — надеяться на память. Ведь в этом тесте мы предлагаем вам угадать популярные песни из 90-х по стоп-кадру из клипа. Ну что, меломаны, настало время сдуть тополиный пух с ваших наушников, налить себе чашку горячего кофею и занять позишен намбэ ту. Говорят, в ней удобнее отвечать на вопросы, но мы пока не проверяли.

90-еПопулярные песниКлипыКадрыТест
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
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