«Я не болею, не хожу в отпуск»: девушка, созданная нейросетями, стала ведущей на российском ТВ. Как она выглядит?

В России зрителям о погоде рассказывает одна из первых ведущих, созданная нейросетями.
— Я не болею, не ухожу в отпуск и мне не нужен обеденный перерыв, — говорит виртуальная девушка.
Историю необычной ведущей смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Снежану Туманову создали на ставропольском телеканале «Своё ТВ». Трудятся над ней сразу несколько нейросетей. Одна отвечает за внешний вид Снежаны, ее мимику, вторая — за текст, а с помощью третьей появляется графическое сопровождение прогноза погоды.
На телеканале говорят, что Снежана — девушка амбициозная, в ее планах — заменить обычных коллег. У виртуальной ведущей есть свои соцсети и поклонники.
— Ну она же робот, у нее там… Ну, конечно, куча одежды, всегда там пиджак какой-то новый, рубашка новая — всё хорошо. Но вообще, не ревную, потому что у меня есть душа, — рассказал коллега Снежаны Алексей Форсиков.
Руководство канала тем временем успокаивает сотрудников — никто их менять на персонажей из нейросетей не будет.