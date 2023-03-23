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«Я не болею, не хожу в отпуск»: девушка, созданная нейросетями, стала ведущей на российском ТВ. Как она выглядит?

Видеоистория Снежаны Тумановой

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Видео: СВОЁ ТВ, Городские порталы

В России зрителям о погоде рассказывает одна из первых ведущих, созданная нейросетями.

— Я не болею, не ухожу в отпуск и мне не нужен обеденный перерыв, — говорит виртуальная девушка.

Историю необычной ведущей смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Снежану Туманову создали на ставропольском телеканале «Своё ТВ». Трудятся над ней сразу несколько нейросетей. Одна отвечает за внешний вид Снежаны, ее мимику, вторая — за текст, а с помощью третьей появляется графическое сопровождение прогноза погоды.

На телеканале говорят, что Снежана — девушка амбициозная, в ее планах — заменить обычных коллег. У виртуальной ведущей есть свои соцсети и поклонники.

— Ну она же робот, у нее там… Ну, конечно, куча одежды, всегда там пиджак какой-то новый, рубашка новая — всё хорошо. Но вообще, не ревную, потому что у меня есть душа, — рассказал коллега Снежаны Алексей Форсиков.

Руководство канала тем временем успокаивает сотрудников — никто их менять на персонажей из нейросетей не будет.

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