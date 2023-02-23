Стол из двигателя BMW и резные шампуры: изучаем брутальные подарки на 23 Февраля в Новосибирске

— Конечно, далеко не любая модель придется по вкусу обладателю сурового характера. Но есть исключения: к примеру, браслет из камня с изображением крокодила, — сообщили в «Авито».

А для тех, кто верит в гороскоп, материал для аксессуара можно даже подобрать по знаку зодиака.



Кольцо со львом