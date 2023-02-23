Стол из двигателя BMW и резные шампуры: изучаем брутальные подарки на 23 Февраля в Новосибирске

Эксперты сайта объявлений «Авито» составили список подарков, которые продают в Новосибирске ко Дню защитника Отечества. Среди объявлений нашлись уникальные резные шампуры, шахматы в форме воинов, светящийся стол из двигателя от BMW. Читайте, во сколько они обойдутся.
Шахматы «Терракотовые воины»
Как только ни стилизуют шахматы. Можно встретить отсылки к разным историческим эпохам, экзотическим странам и даже киновселенным. А в Новосибирске на продажу выставили шахматы в китайском стиле. Они обойдутся в 2700 рублей.
— В комплект входят сделанные из смолы фигуры, изображающие один из главных символов Поднебесной — знаменитых терракотовых воинов, и компактная деревянная доска, которую удобно взять с собой в путешествие, — отметили аналитики сайта объявлений.
Бильярдный стол за миллион
Еще один вариант подарка — необычный стол «Ренессанс-Лайт Голд». В «Авито» отметили, что он украшен изящной резьбой, золотой поталью и сусальным золотом. Такой стол станет не только предметом для развлечения, но и будет изюминкой интерьера. Цена роскошного стола — чуть больше миллиона рублей.
Браслет из камня
Можно найти и не такие дорогие подарки, как бильярдный стол. Например, украшения ручной работы. Браслет как на фото обойдется в 3800 рублей.
— Конечно, далеко не любая модель придется по вкусу обладателю сурового характера. Но есть исключения: к примеру, браслет из камня с изображением крокодила, — сообщили в «Авито».
А для тех, кто верит в гороскоп, материал для аксессуара можно даже подобрать по знаку зодиака.
Кольцо со львом
Еще один вариант украшения — мужское кольцо. Например, золотое кольцо-печатка в анималистическом стиле продается на «Авито» за
Кость мамонта
Кость мамонта в подарок можно купить на сайте за 18 тысяч рублей. Продавец указал, что он продает также зубы этих животных.
Стол из двигателя
Для любителей техники, механизмов и футуристичных элементов в интерьере подарком может стать этот стол. Его изготовили новосибирцы из настоящего автомобильного двигателя.
— В темноте стеклянную столешницу дополняет зеленая подсветка, а цилиндрические углубления в основании стола можно использовать для хранения вещей, — отметили в «Авито».
Такой самодельный стол можно купить в подарок за 20 тысяч рублей.
Кресло «Хозяин дома»
Другой продавец выставил на сайте деревянное кресло ручной работы с изображением головы льва и надписью: «хозяин дома».
— Кресло для хозяина, можно и для хозяйки. Любой рисунок и надпись, — отметил продавец в объявлении.
Цена за такой стул не указана, вероятно, она зависит от сложности работы.
Шампуры «Царская охота»
Подарочные шампуры выполнены при помощи художественного литья. На ручках шампуров «Царская охота» изображены хищные животные. Такой набор обойдется в 5290 рублей.
Недавно на «Авито» новосибирец выставил на продажу памятные часы за 20 миллионов рублей. Их лично подарил в 1998 году министр путей сообщения высокопоставленному железнодорожнику.