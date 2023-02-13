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«Таких нет во всем мире!» Часы за 20 миллионов рублей продает сын железнодорожника в Новосибирске

Эти часы высокопоставленному железнодорожнику подарил лично министр путей сообщения в 1998 году

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Часы отца сибиряк хранил с 2004 года, но обстоятельства подтолкнули к мысли продать раритет

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На сайте объявлений Avito новосибирец выставил на продажу памятные часы за 20 миллионов рублей. Владелец ориентируется прежде всего на коллекционеров.

— Мой отец всю жизнь проработал на железной дороге. Начинал с малого, потом стал начальником локомотивного депо, потом ушел в министерство путей сообщения. Эти часы в 1998 году ему подарил сам министр. Мы храним их как память с момента смерти отца, но обстоятельства сложились так, что мы вынуждены выставить раритет на продажу. Таких часов больше ни у кого нет, — заверил НГС разместивший объявление сибиряк.

Хозяин часов сказал, что готов торговаться в случае интереса покупателей к памятным часам.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей — это самый дорогой в мире телефон. Среди объявлений продавца нашлась также эксклюзивная PSP gold стоимостью выше миллиона.

Объявление на АвитоОбъявление о продажеРаритет
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