«Таких нет во всем мире!» Часы за 20 миллионов рублей продает сын железнодорожника в Новосибирске

На сайте объявлений Avito новосибирец выставил на продажу памятные часы за 20 миллионов рублей. Владелец ориентируется прежде всего на коллекционеров.
— Мой отец всю жизнь проработал на железной дороге. Начинал с малого, потом стал начальником локомотивного депо, потом ушел в министерство путей сообщения. Эти часы в 1998 году ему подарил сам министр. Мы храним их как память с момента смерти отца, но обстоятельства сложились так, что мы вынуждены выставить раритет на продажу. Таких часов больше ни у кого нет, — заверил НГС разместивший объявление сибиряк.
Хозяин часов сказал, что готов торговаться в случае интереса покупателей к памятным часам.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей — это самый дорогой в мире телефон. Среди объявлений продавца нашлась также эксклюзивная PSP gold стоимостью выше миллиона.