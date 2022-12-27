Рискуете испортить отношения: топ самых дурацких подарков к Новому году

Чуда на Новый год взрослые, может, уже и не ждут, а подарок всё равно хочется получить особенный. Тем обиднее становится, если обнаружишь под елкой что-нибудь дурацкое, некрасивое и абсолютно не нужное. Испорчено будет не только настроение, но и отношения. Наши челябинские коллеги из 74.RU спросили читателей, какие самые неудачные подарки они получали к Новому году. Возможно, кого-то этот список спасет от неловких ситуаций и обид.
Итак, в лидерах нежеланных подарков — сковородки, кружки, кастрюли. Есть, конечно, феи-хозяюшки, которых кухонная утварь под елкой порадует, но, судя по результатам опроса, они — скорее исключение из правил. Дарите что-то подобное только в том случае, если точно знаете, что подарок порадует.
Еще одна популярная категория дурацких подарков — передаренные презенты.
— Когда я работала в школе, то видела вазу, которую передаривали четыре (!) раза, — рассказала Татьяна. — Ваза была китайская, а-ля новогодняя, с прилепленными сверху елочными шишками, блестящая. В общем, при мне ее передаривали друг другу четыре раза, четыре года. Потом уже в школе начали шутить, что это переходящий символ года.
— Мне однажды подарили какую-то фильдеперсовую свечу черного цвета с блесточками внутри. Сама по себе она выглядела прикольно, — поделилась Лилия. — Я все подаренные свечи рано или поздно люблю использовать по назначению — зажигать и создавать уютную атмосферу. Так вот, зажгла я ее, как помню, поставила на пианино и ушла в другую комнату. А она за 5 минут начала коптить, и в итоге у меня часть стены покрылась черной сажей! Я не говорю уже о неприятном запахе от этого подарка.
— Взрослый молодой человек подарил мне пластиковую корону и рисунок. Без стеба, — рассказала еще одна читательница. — Я думала, будет еще что-то, но на этом всё. Долго с мамой смеялись.
Были у наших читателей и совершенно дикие варианты. Как вам, например, отварная гречка в пакетике в качестве подарка? А зажигалка?
— Носок! Один, дырявый, — пожаловался один из читателей. — Со словами «сейчас так модно, как джинсы».
— Самый дурацкий подарок — это пустая коробка, — заявил другой.
Дурацким сочли наши читатели дарение подержанных книг, вручение брезентового поводка и ошейника для собаки. Варианты с косметикой и украшениями тоже нравятся далеко не всем.
— Обычно дарят крема для лица и тела, которыми я не пользуюсь, — пожаловалась Лидия.
— Браслет «Пандора» без подвесок, — назвала негодный подарок другая читательница. — Оказалось, муж не знает, что на него нужны подвески.
От дурацких подарков не застрахованы ни женщины, ни мужчины.
— Подарили серьги, а у меня уши не проколоты, — посмеялась читательница. — А моему бородатому мужу — гель для бритья.
И, конечно, промахи бывают не только под Новый год.
— Дарили большую мягкую игрушку-обезьяну (!) на 20 лет, — пожаловалась другая читательница.
— Икру кабачковую дарили с булочкой на день рождения, — поделилась челябинка.
— Мы всегда собираемся с друзьями перед Новым годом и уже по традиции дарим подарки. В одну из таких встреч, когда пришла пора раздавать подарки, все уже были под градусом. И вот кому-то вручили ежедневник, кому-то — кружку, а одной девушке достались салфетки. Просто салфетки с Дедом Морозом, — поделилась читательница 74.RU Анна. — А так как девушка уже была нетрезва, то до конца вечера возмущалась, что ей достался новогодний подарок в виде салфеток.
Всё-таки получили дурацкий подарок и не знаете, что с ним теперь делать? Спокойно. Мы собрали возможные варианты.
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