Рискуете испортить отношения: топ самых дурацких подарков к Новому году

Были у наших читателей и совершенно дикие варианты. Как вам, например, отварная гречка в пакетике в качестве подарка? А зажигалка?



— Носок! Один, дырявый, — пожаловался один из читателей. — Со словами «сейчас так модно, как джинсы».



— Самый дурацкий подарок — это пустая коробка, — заявил другой.

