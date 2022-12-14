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Проблема

Катайтесь по ГОСТу: почему в Новосибирске во дворах нельзя строить ледяные горки и что об этом думают горожане

Регламенты прописывают даже безопасные для катания позы

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Теперь горки — это оборудование, «которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения»

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Снега в этом году в Новосибирске не так много, как обычно, но горожане уже задумываются о том, как организовать зимний досуг для детей. У большинства сибиряков много воспоминаний о часовых катаниях на горках. Чтобы развить максимальную скорость, в ход шло всё: от пакетов до картонок. Но с прошлого года горки во дворах начали разрушать, управляющие компании жалуются, что получают огромные штрафы, ведь теперь горка — это аттракцион. Остались ли дети без этого зимнего развлечения и что думают о запретах новосибирцы, разбиралась корреспондент НГС Александра Бруня.

Как ледяные горки стали аттракционами

С 2016 года в России сначала в добровольном порядке стал применяться ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние». Чуть позже был принят технический регламент Евразийского экономического союза (ЕЭС) «О безопасности аттракционов». В нем горки и были приравнены именно к аттракционам, что повлекло за собой введение в прошлом году многочисленных ограничений.

В 2019 году были приняты два постановления правительства, которые окончательно сделали ледовые горки (коммерческие) выше 40 сантиметров, а бесплатные выше трех метров — аттракционами. В силу документы вступили в прошлом году и вызвали целую череду скандалов.

Теперь это оборудование, «которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения». Даже если горка бесплатная и превышает три метра, то ее обязательно нужно регистрировать в Ростехнадзоре. На такой аттракцион должен быть сертификат. За горкой и катающимися должен следить специально обученный инструктор.

За нарушения введены штрафы: физическое лицо заплатит 1–2 тысячи рублей, должностное лицо — 10–20 тысяч рублей, а индивидуальный предприниматель — 20–30 тысяч рублей. Самые серьезные санкции для юридических лиц. Управляющей компании за заливку горки без выполнения всех условий выпишут штраф в 100–300 тысяч рублей.

Если по вине ледяной горки будет причинен вред жизни и здоровью граждан, нанесен ущерб собственности (как государственной, так и частной), а также окружающей среде (куда включили в том числе животных), сумма штрафа автоматически увеличивается в 2 раза.

Все горки, приравненные к аттракционам, должны иметь паспорт, сертификат соответствия (декларацию соответствия) и подлежат обязательной регистрации в Гостехнадзоре. Хотите залить бесплатную горку во дворе и не выполнять все жесткие требования — лейте не выше трех метров или, как советовали в прошлом году в Гостехнадзоре, покупайте готовую.

Какие требования перечислены в ГОСТе

Правильные по ГОСТу позы для катания

Правильные по ГОСТу позы для катания

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Все требования к ледяным горкам прописаны в ГОСТ Р 56987–2016. В нем можно найти всё: от качества воды, которой должен быть залит аттракцион, до его правильной конструкции.

Химию, которая делает горку крепче, при заливке использовать запрещено. Качество воды, используемой для получения и скрепления ледяных блоков, а также поверхности скольжения, должно соответствовать санитарным требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. Снег не может быть фундаментом горки.

В эксплуатационной документации разработчик обязан указать и разрешенные позы посетителей при движении по горке.

Рекомендуемые ГОСТ позы:

  • лежать на спине головой назад;
  • сидеть лицом вперед;
  • сидеть цепью, лицом вперед;
  • сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед.

При этом форма горки должна:

— Обеспечивать направленное перемещение посетителей, спускающихся в разрешенной позе с помощью или без помощи инвентаря для спуска, таким образом, чтобы, покидая один участок горки, они однозначно попадали на другой участок без изменения положения и направления движения. Поверхность покрытия должна обеспечивать сохранение посетителем принятой позы от старта до полной остановки.

Документ учитывает сотни мелочей, которые могут привести к травмам.

Как боролись новосибирцы

Поза для катания не по ГОСТу

Поза для катания не по ГОСТу

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Новые правила вызвали волну возмущения и даже административные дела прошлой зимой.

Так, в январе возбудили административное дело из-за трех самодельных горок в ЖК «Тулинка» и потребовали их снести. Управляющая компания «ЖСК» снесла их, но от штрафа на 150 тысяч рублей это ее не уберегло.

Очередную снежную горку показательно разрушили 26 января на Высоцкого, 39/3 в Новосибирске. Это сделал трактор, приехавший очищать от снега двор, прямо на глазах у детей с санками.

Мы публиковали несколько мнений новосибирцев по этому поводу. Мэр Новосибирска возмутился опрометчивыми правилами, но заявил, что вернуться к старым стандартам можно, только если изменения введут на федеральном уровне.

Что сейчас думают о запрете новосибирцы

Новосибирцы возмущены новыми правилами, но изменить их могут только на федеральном уровне

Новосибирцы возмущены новыми правилами, но изменить их могут только на федеральном уровне

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В редакцию НГС в этом году вновь стало поступать много звонков и вопросов: большинство УК решило просто не заливать горки, а не заниматься тяжелой процедурой согласований.

— Любые адекватные люди видели и вертели этот закон, знаете где? А те, кто его придумал, не мозгами думали, а чем — думаю, всем понятно! — крайне возмущен читатель НГС.

Его поддерживает жительница Новосибирска Наталья:

— Не встречала ни одного согласного с этим запретом. Бред вообще, лишили детей зимней радости во дворе!

Новосибирцы теперь задаются вопросом, когда во дворах запретят лепить снеговиков.

— Горки нужны, иначе травматизма еще больше будет, будут кататься с гаражей, куч и прочего, — рассуждает читательница НГС Юлия.

— И как мы раньше катались во дворах на горках, которые делали сами родители, соседи без стандартов, не понимаю... Это же ужас просто.... Сейчас-то, конечно... Стандарты, полная безопасность! И цены, что не каждый родитель позволит себе на стандартные горки попасть, — недовольна другая читательница.

— Всё очень просто: за строительство горки свыше 40 сантиметров — либо надзор, а это рабочие места для бездельников, либо штраф, то есть опять денег поток в чьи-то карманы. А в проигрыше, как всегда, дети, — отметил читатель.

Где все-таки можно покататься с горок в Новосибирске

Во всех парках Новосибирска будет установлена небольшая горка для бесплатного катания детей. Карту можно посмотреть здесь.

На Михайловской набережной уже в полную силу возводится традиционный ледовый городок с высокими скоростными горками. Но вход на аттракционы платный. Тематика этого года — 130-летний юбилей Новосибирска. Ледовый городок должны открыть 30 декабря.

Мы также подготовили список с десятками развлечений, в том числе и с бесплатными, чтобы вы могли легко определиться, чем занять детей в новогодние праздники.

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