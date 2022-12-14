Катайтесь по ГОСТу: почему в Новосибирске во дворах нельзя строить ледяные горки и что об этом думают горожане

Как ледяные горки стали аттракционами

С 2016 года в России сначала в добровольном порядке стал применяться ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние». Чуть позже был принят технический регламент Евразийского экономического союза (ЕЭС) «О безопасности аттракционов». В нем горки и были приравнены именно к аттракционам, что повлекло за собой введение в прошлом году многочисленных ограничений.

В 2019 году были приняты два постановления правительства, которые окончательно сделали ледовые горки (коммерческие) выше 40 сантиметров, а бесплатные выше трех метров — аттракционами. В силу документы вступили в прошлом году и вызвали целую череду скандалов.