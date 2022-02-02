2 февраля среда
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 77.13
eur 86.79
СрочноСмертельное ДТП на трассе
Все новости
Все новости

«Детей лишили радости и они катаются, где попало»: мэр Новосибирска — про снос горок во дворах города

Анатолий Локоть считает, что создатели ГОСТа поторопились с новыми нормами

2 368
68Обсудить

Поделиться

Горку снесли в январе в ЖК «Тулинка»

Горку снесли в январе в ЖК «Тулинка»

Поделиться

Мэр Новосибирска высказался против сноса горок во дворах Новосибирска. Он сообщил об этом в прямом эфире на своей страничке в инстаграме. В этом году в России появились новые правила ГОСТа, из-за которых во дворах нельзя строить горки выше 40 сантиметров.

Житель Новосибирска задал во время эфира вопрос мэру Новосибирска насчет нелогичности ГОСТа — горок нет и дети пошли кататься на неубранных валунах возле дорог.

— Тема очень горячая. Введены новые правила, которые предъявляют новые требования безопасности к горкам. Не все смогли соблюсти эти правила. Некоторые управляющие компании правда всё равно сделали. Они получили строгое административное наказание в виде штрафа со стороны надзорных органов. С моей точки зрения, поторопились с введением новых правил. Аттракциона лишили, но с безопасностью вопрос не решили. Детей лишили этой радости и они теперь катаются, где попало. Выезжают на тротуары и проезжую часть, — рассказал Анатолий Локоть.

Мэр города подчеркнул, что вернуться к старым правилам можно только на федеральном уровне.

Этой зимой в силу вступили новые правила ГОСТа о том, какими должны быть зимние горки. Горка не должна превышать 40 сантиметров, а за несоответствие правилам будут выписываться штрафы. После этого в Новосибирске началась война с самодельными горками. Так, накануне в городе возбудили административное дело из-за трех горок в ЖК «Тулинка» и потребовали их снести. Управляющая компания «ЖСК» снесла их, но от штрафа на 150 тысяч рублей это ее не уберегло. Очередную снежную горку разрушили 26 января на Высоцкого, 39/3 в Новосибирске. Это сделал трактор, приехавший очищать от снега двор, прямо на глазах у детей с санками.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

безопасностьгоркиснос
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter