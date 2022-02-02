«Детей лишили радости и они катаются, где попало»: мэр Новосибирска — про снос горок во дворах города

Мэр Новосибирска высказался против сноса горок во дворах Новосибирска. Он сообщил об этом в прямом эфире на своей страничке в инстаграме. В этом году в России появились новые правила ГОСТа, из-за которых во дворах нельзя строить горки выше 40 сантиметров.

Житель Новосибирска задал во время эфира вопрос мэру Новосибирска насчет нелогичности ГОСТа — горок нет и дети пошли кататься на неубранных валунах возле дорог.

— Тема очень горячая. Введены новые правила, которые предъявляют новые требования безопасности к горкам. Не все смогли соблюсти эти правила. Некоторые управляющие компании правда всё равно сделали. Они получили строгое административное наказание в виде штрафа со стороны надзорных органов. С моей точки зрения, поторопились с введением новых правил. Аттракциона лишили, но с безопасностью вопрос не решили. Детей лишили этой радости и они теперь катаются, где попало. Выезжают на тротуары и проезжую часть, — рассказал Анатолий Локоть.

