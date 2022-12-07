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Куда сводить ребенка в новогодние праздники в Новосибирске — десятки разнообразных вариантов (есть и бесплатные)

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В Новосибирске — множество вариантов, как весело провести новогодние выходные

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Новогодние праздники надвигаются очень быстро, поэтому уже сейчас перед многими новосибирцами встает вопрос, как провести длинные выходные и не умереть со скуки с детьми. Мы подготовили список с десятками развлечений, в том числе и с бесплатными, чтобы облегчить вам поиски.

Театры, концерты и цирк

Театр кукол — отличный вариант для отдыха с детьми. Нескучно будет и взрослым

Театр кукол — отличный вариант для отдыха с детьми. Нескучно будет и взрослым

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НОВАТ

В этом году Новосибирский театр оперы и балета установил огромные цены на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» (6+). Сейчас они могут достигать 25 тысяч рублей. Напомним, что в театре динамическое ценообразование. В зависимости от количества выкупленных билетов меняется и их цена — в большую сторону. Но на январские праздники еще есть билеты по вполне подъемным ценам.

На балет «Конек-Горбунок» остались билеты по 2000–2500 рублей. В малом зале можно посмотреть оперу-сказку «Морозко» (6+) по 500 рублей за билет. Также в новогодние каникулы будут давать «Щелкунчика» (6+) и «Малыша и Карлсона» (6+).

«Красный факел»

В большом зале в начале января можно будет посмотреть «Чиполлино» (6+) — билетов еще достаточно. Стоимость — от 300 до 650 рублей. В малом зале будут показывать «Короля Вруляля» (6+) — от 400 рублей за билет.

Кукольный театр

Все спектакли в театре имеют ограничения 0+, но билетов осталось не очень много. Зрители смогут увидеть «В гостях у Морозко», «Зимние потешки», «Емелина Елка», «Снежный цветок», «Умка». Средняя цена билетов на январские праздники — 600 рублей.

Музыкальный театр

Будет давать веселые спектакли для детей 0+: «Летучий корабль», «Волшебник изумрудного города», «Карлсон, который живет на крыше». Цена билетов — от 400 рублей. Для детей постарше (6+) — «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс», «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Театр «Глобус»

Все январские праздники в театре будут показывать спектакль «Птичка — на счастье!» (0+). На это представление для детей от 0 до 3 лет льготы не распространяются. Билет нужно будет купить на каждого ребенка. Цена — 400 рублей.

Для детей постарше в театре подготовили премьеру «Дед Мороз на дне Морском» (6+). Цена — от 400 рублей. Подросткам можно сходить на спектакль «Первая любовь» (16+). Стоимость билетов — от 600 рублей.

Цирк — удовольствие не из дешевых. Билеты начинаются с 800 рублей, и по такой цене их очень немного

Цирк — удовольствие не из дешевых. Билеты начинаются с 800 рублей, и по такой цене их очень немного

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Цирк и дельфинарий

В Новосибирском цирке с 24 декабря будут показывать новогоднее шоу «Дикая планета» (0+). Цена билетов начинается с 800 рублей, самые дорогие — 10 тысяч рублей.

В «Дельфинии» будет цирковое представление с морскими животными (0+). Цены — от 900 рублей.

Театр на Левом берегу

Для детей 6+ театр будет показывать «Снежную королеву», «Буратино» и «Сказку рождественского леса». «Золушку» смогут посмотреть совсем маленькие зрители — 0+. Цена билетов — от 450 рублей.

Филармония

Концерты для детей будут давать и в Камерном зале филармонии, и в концертном зале им. А.М. Каца. Учреждение запускает цикл «Новогодняя карусель» с 18 декабря по 8 января, который включает в себя 31 концерт. На каждое из представлений можно купить билеты от 400 рублей.

Куда сводить детей бесплатно

На набережной в этом году откроют самый большой каток в России. Вход со своими коньками будет бесплатный

На набережной в этом году откроют самый большой каток в России. Вход со своими коньками будет бесплатный

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Приемная первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе им. В. Маяковского

На январских каникулах (до 7 января) откроется Мастерская Дедов Морозов, где можно изготовить снежинку и новогоднюю открытку. Работать приемная будет с 12:00 до 17:00. Каждый сможет отправить письмо-приглашение Деду Морозу через сказочную почту, а также посмотреть мультфильмы на первом Дед Мороз ТВ. Вход для всех желающих бесплатный.


Другие мероприятия

Со 2 по 6 января пройдет Фестиваль снежных баб. Со 2 по 7 января на рейс выйдет автобус по маршруту «Первый Новогодний». 7 января — Всероссийское Рождество, фестиваль колокольных звонов, а также торжественная церемония передачи символа «Новогодняя столица России» Суздалю.

Более подробная информация об этих мероприятиях появится позже.

Самый большой каток

24 декабря в 19:00 откроется самый длинный каток в России на Михайловской набережной. Вход со своими коньками будет бесплатный.

Приюты для бездомных животных

Многие приюты в праздники очень рады гостям. В них можно пообщаться с собаками и кошками, объяснить ребенку, что такое ответственность, и просто сделать доброе дело. Вход бесплатный, но от гостинцев, конечно, никто не откажется. Что именно требуется приюту — вы можете узнать по телефонам.

Приют для собак Академгородка регулярно делает призывы приходить к ним в гости, но нужно предварительно позвонить по телефону: +7 913 959-23-33. Так же как и «Первый городской приют»: 214-92-91.

Городские парки

Во всех городских парках установлены небольшие бесплатные горки. Также во многих будет показана небольшая новогодняя программа. Всю информацию учреждения публикуют ближе к концу декабря.

Посмотреть и покормить животных

В парке «Березовая роща» и Парке Кирова есть пони-фермы «Серебряная подкова». Вход бесплатный, но угощение для животных нужно будет купить в специальной палатке, если вы хотите покормить питомцев. Фотосессии также платные. В вольерах можно увидеть свинок, пони, верблюдов, кроликов, коз, страусов и других животных.

Необычные развлечения

В котокафе оплачивают только посещение по времени

В котокафе оплачивают только посещение по времени

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Котокафе «MURCHIM»

Сейчас работает два котокафе: на Коммунистической, 45 (тел.: 213-13-48) и Блюхера, 63 (тел.: 214-15-48). Оплачивается время, проведенное в заведении. Посетители могут пообщаться с котиками, поесть и выпить то, что с собой принесли. Алкогольные напитки запрещены. Выходные и праздничные дни — 300 рублей первый час, далее 6 рублей минута. Бронирование места обязательно.

Енотокафе «Лесная братва» и Enotime

Здесь вы сможете пообщаться с живыми енотами. Также оплачивается время пребывания в заведениях. Записываться на посещение нужно заранее.

«Лесная братва». Адрес: ул. Галущака, 4. Время работы: ежедневно с 11:00 до 23:00. Стоимость в выходные и праздничные дни — 600 рублей первый час, далее поминутная оплата, дети до 9 лет — 300 рублей час. Тел.: +7 905 301-18-66.

Enotime. Адрес: ул. Октябрьская, 45а. Стоимость: за 30 минут — 450 рублей. Тел.: +7 913 707-94-16. Кстати, мы делали репортаж из этого енотокафе.

Вход в ледовый городок на Михайловской набережной платный

Вход в ледовый городок на Михайловской набережной платный

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Ледовый городок

Его откроют на Михайловской набережной 30 декабря. Тематика городка 2022–2023 посвящена предстоящему 130-летнему юбилею Новосибирска.

Стоимость билета для посетителей с 15 лет — 350 рублей, с 4 лет до 14 лет — 250 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Также бесплатно для участников боевых действий и инвалидов (при предъявлении подтверждающего документа). Есть льготы для многодетных.

«Парк чудес Галилео»

Адрес: ул. Добролюбова, 16а. Стоимость: входной билет — 550 рублей (взрослый), 450 рублей (от 4 до 16 лет включительно). Тел.: 312-05-09.

«Большой новосибирский планетарий»

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 1/1. Стоимость: входной билет на полнокупольный фильм — 320 рублей (взрослые), 250 рублей (дети от 4 до 14 лет). Тел.: 327-05-45.

Новосибирский государственный краеведческий музей

Адрес: Красный проспект, 23. Стоимость: первый этаж — 100 рублей (взрослые), 70 рублей (школьники), второй этаж — от 250 рублей (взрослые), от 100 рублей (дети), семейный билет, 2 взрослых и один ребенок, — 800 рублей. Тел.: 221-07-21.

Информация о ценах, условиях работы и времени действительна на момент публикации. Актуальную информацию уточняйте по телефонам концертных площадок, театров и других развлекательных заведений.

В середине ноября в Нарымском сквере Новосибирска начали заливать каток: здесь мы публиковали расценки на его посещение. Новогоднюю елку уже установили и украсили на площади Ленина. Ее сделали из настоящих и искусственных веток. Что еще будет в Театральном сквере.

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