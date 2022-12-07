Куда сводить ребенка в новогодние праздники в Новосибирске — десятки разнообразных вариантов (есть и бесплатные)

На балет «Конек-Горбунок» остались билеты по 2000–2500 рублей. В малом зале можно посмотреть оперу-сказку «Морозко» (6+) по 500 рублей за билет. Также в новогодние каникулы будут давать «Щелкунчика» (6+) и «Малыша и Карлсона» (6+).

«Красный факел»

В большом зале в начале января можно будет посмотреть «Чиполлино» (6+) — билетов еще достаточно. Стоимость — от 300 до 650 рублей. В малом зале будут показывать «Короля Вруляля» (6+) — от 400 рублей за билет.

Кукольный театр

Все спектакли в театре имеют ограничения 0+, но билетов осталось не очень много. Зрители смогут увидеть «В гостях у Морозко», «Зимние потешки», «Емелина Елка», «Снежный цветок», «Умка». Средняя цена билетов на январские праздники — 600 рублей.