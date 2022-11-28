Ледовый городок начали строить на Михайловской набережной — когда его откроют и сколько будет стоить вход

На Михайловской набережной в Новосибирске начали строить традиционный ледовый городок. Об этом сообщается в группе аттракциона.
— Тематика городка 2022–2023 — посвящена предстоящему
Вход будет оформлен скульпторами в символическом виде здания краеведческого музея.
— Будут построены ледовые скоростные скаты разной высоты, как односкатные, так и состоящие из двух параллельных спусков — оформленные в силуэты современного города. Ледяной лабиринт, ледяные чаши для самых младших гостей и другие арт-объекты, — добавили в компании.
Аттракцион откроют 30 декабря. Работать он будет до марта 2023 года. Часы работы: 11:00–22:00 ежедневно.
Стоимость билета для посетителей с 15 лет — 350 рублей, с 4 лет до 14 лет — 250 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Также бесплатно для участников боевых действий и инвалидов (при предъявлении подтверждающего документа). Есть льготы для многодетных.
В середине ноября в Нарымском сквере Новосибирска начали заливать каток: здесь мы публиковали расценки на его посещение. Новогоднюю елку уже установили и украсили на площади Ленина. Ее сделали из настоящих и искусственных веток. Что еще будет в Театральном сквере.