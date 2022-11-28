20idei
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 3/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дняНеобычная часовня у площади Маркса
Все новости
Все новости

Ледовый городок начали строить на Михайловской набережной — когда его откроют и сколько будет стоить вход

Тематика этого года — 130-летний юбилей Новосибирска

941

Работать ледовый городок будет до марта 2023 года

Поделиться

На Михайловской набережной в Новосибирске начали строить традиционный ледовый городок. Об этом сообщается в группе аттракциона.

— Тематика городка 2022–2023 — посвящена предстоящему 130-летнему юбилею Новосибирска. Ледовые художественные композиции будут исполнены с узнаваемыми мотивами известных исторических зданий Новосибирска, — говорится в группе «Ледовый городок на Михайловской набережной» во «ВКонтакте».

Вход будет оформлен скульпторами в символическом виде здания краеведческого музея.

— Будут построены ледовые скоростные скаты разной высоты, как односкатные, так и состоящие из двух параллельных спусков — оформленные в силуэты современного города. Ледяной лабиринт, ледяные чаши для самых младших гостей и другие арт-объекты, — добавили в компании.

Аттракцион откроют 30 декабря. Работать он будет до марта 2023 года. Часы работы: 11:00–22:00 ежедневно.

Стоимость билета для посетителей с 15 лет — 350 рублей, с 4 лет до 14 лет — 250 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Также бесплатно для участников боевых действий и инвалидов (при предъявлении подтверждающего документа). Есть льготы для многодетных.

В середине ноября в Нарымском сквере Новосибирска начали заливать каток: здесь мы публиковали расценки на его посещение. Новогоднюю елку уже установили и украсили на площади Ленина. Ее сделали из настоящих и искусственных веток. Что еще будет в Театральном сквере.

По теме

Михайловская набережнаяГоркиЛедовые фигурыЛедовый городок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2