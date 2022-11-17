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В Нарымском сквере начали заливать каток — он первый в городе в этом сезоне

Площадь катка — более 2 тысяч квадратных метров

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Стоимость проката коньков такая же, как в прошлом году

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В Нарымском сквере Новосибирска начали заливать каток, сообщили сегодня, 17 ноября, в муниципальном учреждении «Стадион». Его планируют открыть в ближайшее время.

— Сегодня наши сотрудники приступили к подготовке основания и заливке катка. Если позволит погода, каток будет готов уже через неделю, — цитирует пресс-служба учреждения заместителя директора МАУ «Стадион» Юрия Евдокимова.

Площадь катка — более 2 тысяч квадратных метров. Рядом с ним будут организованы теплые раздевалки и пункт проката коньков. Можно прийти и со своими коньками. Работать он будет ежедневно с 11:00 до 21:00 с техперерывами.

Также в сквере проложат лыжню. К зимнему сезону кроме катка в Нарымском сквере МАУ «Стадион» подготовит почти полсотни площадок по всему городу.

Стоимость проката коньков и посещения такая же, как в прошлом году:

  • 83 руб/час (дети до 13 лет (включительно); женщины (достигшие 55 лет), мужчины (достигшие 60 лет));
  • 156 руб/час (физические лица, достигшие 14 лет).

Со своими коньками посещение:

  • 52 руб/час (дети до 13 лет (включительно); женщины (достигшие 55 лет), мужчины (достигшие 60 лет));
  • 83 руб/час (физические лица, достигшие 14 лет).

На прошлой неделе стало известно, что в этом году новогоднего катка неоднозначной формы около оперного театра в Новосибирске не будет. Об этом в прямом эфире НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

К концу декабря на набережной зальют самый большой каток в России.

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