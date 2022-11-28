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На площади Ленина установили главную елку Новосибирска — что еще появится в Театральном сквере

Работы разделили на два этапа

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Ель украшена гирляндами, 2226 новогодними шарами, 150 снежинками, 75 фонарями и «Кремлевской звездой» на макушке

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Новогоднюю елку установили и украсили на площади Ленина. Ее сделали из настоящих и искусственных веток.

— Начался первый этап оформления Театрального сквера. В связи с монтажными и декорационными работами в условиях низкой температуры воздуха рекомендовано не выключать оборудование, чтобы не остывало. Работы по декорированию и оформлению будут продолжаться до 1 декабря, — сообщила Анна Терешкова.

Второй этап работ должен быть закончен к 22 декабря — будут полностью смонтированы ледовые композиции и фотозоны.

Забор вокруг памятников так и не убрали

Забор вокруг памятников так и не убрали

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Ранее НГС писал, что установка главной елки Новосибирска обойдется городу в 1,6 миллиона рублей. Полностью закончить монтаж декоративных элементов, согласно договору, подрядчику необходимо до 1 декабря 2022 года.

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ЕлкаНовый годПлощадь ЛенинаУкрашения
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