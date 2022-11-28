На площади Ленина установили главную елку Новосибирска — что еще появится в Театральном сквере

Новогоднюю елку установили и украсили на площади Ленина. Ее сделали из настоящих и искусственных веток.
— Начался первый этап оформления Театрального сквера. В связи с монтажными и декорационными работами в условиях низкой температуры воздуха рекомендовано не выключать оборудование, чтобы не остывало. Работы по декорированию и оформлению будут продолжаться до 1 декабря, — сообщила Анна Терешкова.
Второй этап работ должен быть закончен к 22 декабря — будут полностью смонтированы ледовые композиции и фотозоны.
Ранее НГС писал, что установка главной елки Новосибирска обойдется городу в 1,6 миллиона рублей. Полностью закончить монтаж декоративных элементов, согласно договору, подрядчику необходимо до 1 декабря 2022 года.