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В каких парках Новосибирска есть горки, лыжи и прокат коньков — показываем на карте

Небольшая горка будет в каждом из городских скверов

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Платные горки будут на Михайловской набережной. А бесплатные небольшие — в парках

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Опубликован список зимних аттракционов, горок и проката коньков и лыж в парках Новосибирска. Предварительную информацию дала «Дирекция городских парков» на официальной странице во «ВКонтакте».

В большинстве парков можно будет взять на прокат коньки и лыжи. Также во всех установлена небольшая горка для бесплатного катания детей. В нескольких откроют платные аттракционы и большие горки.

Мы составили интерактивную карту — на ней можно посмотреть, что будет в каждом парке.

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