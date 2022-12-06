В каких парках Новосибирска есть горки, лыжи и прокат коньков — показываем на карте

Опубликован список зимних аттракционов, горок и проката коньков и лыж в парках Новосибирска. Предварительную информацию дала «Дирекция городских парков» на официальной странице во «ВКонтакте».
В большинстве парков можно будет взять на прокат коньки и лыжи. Также во всех установлена небольшая горка для бесплатного катания детей. В нескольких откроют платные аттракционы и большие горки.
Мы составили интерактивную карту — на ней можно посмотреть, что будет в каждом парке.
Самый длинный каток в России зальют на Михайловской набережной в Новосибирске к концу декабря. Также здесь начали строить традиционный ледовый городок.