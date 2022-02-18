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Журнал MAXIM ищет самую горячую девушку России

Победительница получит корону и место на обложке главного мужского журнала страны

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Годы проведения конкурса MISS MAXIM доказали, что даже самая обычная девушка может стать звездой — первой красавицей страны!

Годы проведения конкурса MISS MAXIM доказали, что даже самая обычная девушка может стать звездой — первой красавицей страны!

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Красавицы со всей страны снова будут бороться за звание MISS MAXIM. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 апреля.

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно заполнить анкету и загрузить фотографии на сайте Miss.maximonline.ru. Голосование за тех, кто пройдет в финал конкурса, начнется уже 28 марта, а спустя два месяца мир узнает имена тех, кто прошел в финальный этап конкурса. Чтобы принять участие в самом честном голосовании, нужно зарегистрироваться на сайте MAXIM и быть совершеннолетней.

Сотню девушек, которые наберут лучший рейтинг по итогам читательского голосования, пригласят в Москву на фотокастинг, по результатам которого определится десятка главных претенденток на победу. Эти девушки предстанут перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM 2022, который по традиции состоится в середине июля и станет самым ярким и запоминающимся событием лета.

В разные годы корону MISS MAXIM надевали участницы из Тюмени, Томска, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Нижнего Новгорода и Ялты. Победительницей конкурса в 2021 году стала Валерия Богачева из Калининграда.

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