Журнал MAXIM ищет самую горячую девушку России

Красавицы со всей страны снова будут бороться за звание MISS MAXIM. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 апреля.
Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно заполнить анкету и загрузить фотографии на сайте Miss.maximonline.ru. Голосование за тех, кто пройдет в финал конкурса, начнется уже 28 марта, а спустя два месяца мир узнает имена тех, кто прошел в финальный этап конкурса. Чтобы принять участие в самом честном голосовании, нужно зарегистрироваться на сайте MAXIM и быть совершеннолетней.
Сотню девушек, которые наберут лучший рейтинг по итогам читательского голосования, пригласят в Москву на фотокастинг, по результатам которого определится десятка главных претенденток на победу. Эти девушки предстанут перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM 2022, который по традиции состоится в середине июля и станет самым ярким и запоминающимся событием лета.
В разные годы корону MISS MAXIM надевали участницы из Тюмени, Томска, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Нижнего Новгорода и Ялты. Победительницей конкурса в 2021 году стала Валерия Богачева из Калининграда.