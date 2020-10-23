«Пацанка» из Новосибирска прошла полосу препятствий и снова осталась в шоу

В четверг, 22 октября, на телеканале «Пятница» вышел пятый эпизод пятого сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором принимает участие 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска. На этой раз темой выпуска стали страхи, с которыми каждой из участниц пришлось бороться.



На первом испытании девушек собрал психолог и попросил поразмышлять о вещах, которые могли бы подтолкнуть их к суициду. После этого они должны были написать о них на бумажках и сжечь их. Участница из Новосибирска написала: «наркотики, ссоры, непонимание».