«Пацанка» из Новосибирска прошла полосу препятствий и снова осталась в шоу

Новосибирскую боксершу снова не выгнали из шоу «Пацанки»
В четверг, 22 октября, на телеканале «Пятница» вышел пятый эпизод пятого сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором принимает участие 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска. На этой раз темой выпуска стали страхи, с которыми каждой из участниц пришлось бороться.
На первом испытании девушек собрал психолог и попросил поразмышлять о вещах, которые могли бы подтолкнуть их к суициду. После этого они должны были написать о них на бумажках и сжечь их. Участница из Новосибирска написала: «наркотики, ссоры, непонимание».
Во втором испытании девушки попали в учебно-тренировочный комплекс МЧС России, где им предстояло пройти полосу препятствий на скорость. Для этого их разделили на две команды. И, несмотря на то, что команда Бэллы не победила, было заметно, что она очень старалась.
Еще одним нелегким испытанием стал полиграф. Девушкам предстояло пройти его, а затем ведущие, зная результат, при всех снова задавали стоящей на краю обрыва участнице те же вопросы. Если она трижды врала, то падала вниз на тросе. Однако «пацанка» из Новосибирска справилась с заданием — она солгала только один раз.
телеканал «Пятница»
Последним заданием был рэп-баттл на ринге. Участниц разделили на пары, каждая должна была придумать стих про свою соперницу. Однако Бэлла не смогла этого сделать. В финале одна из ведущих сказала, что ей еще стоит остаться:
— Наблюдая за вашими поступками, я понимаю, что вам еще очень рано покидать эту школу, — сказала она.
Ранее девушке давали испытательный срок из-за пьянства, который она успешно прошла.
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Реалити-шоу «Пацанки» стартовало в августе 2016 года. В рамках шоу девушек «с улицы» с вредными привычками и непростой судьбой пытаются перевоспитать и сделать из них леди. В пятом сезоне участницы проживают в особняке в Подмосковье.
На прошлой неделе многодетная мама из Новосибирска села на шпагат и попала на шоу «Модель XL» на канале «Ю».