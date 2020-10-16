«Пацанку» из Новосибирска оставили в шоу на испытательном сроке из-за пьянства

В четверг, 15 октября, на телеканале «Пятница» вышел четвёртый эпизод пятого сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором принимает участие 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска. На этот раз темой выпуска стало прошлое. Девушкам предстояло найти истинные причины своих проблем, а не тащить воспоминания за собой.



В первом испытании каждой из участниц намекнули на страшные ситуации из прошлого, которые могли негативно повлиять на их характер, а затем актёры воспроизвели их. Большинство девушек не захотело разговаривать со своими «обидчиками». Единственным человеком, который смог это сделать, стала участница из Новосибирска.