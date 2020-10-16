«Пацанку» из Новосибирска оставили в шоу на испытательном сроке из-за пьянства

«Пацанка» из Новосибирска снова напилась, но осталась в шоу
В четверг, 15 октября, на телеканале «Пятница» вышел четвёртый эпизод пятого сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором принимает участие 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска. На этот раз темой выпуска стало прошлое. Девушкам предстояло найти истинные причины своих проблем, а не тащить воспоминания за собой.
В первом испытании каждой из участниц намекнули на страшные ситуации из прошлого, которые могли негативно повлиять на их характер, а затем актёры воспроизвели их. Большинство девушек не захотело разговаривать со своими «обидчиками». Единственным человеком, который смог это сделать, стала участница из Новосибирска.
Видео: телеканал «Пятница»
Во втором испытании девушек привезли в глубокий карьер к горе манекенов. Как объяснила ведущая, это люди, которые отравляли жизнь участниц. Они написали имена людей этих людей (Бэлла написала маму, потому что та сдала её в детский дом). А затем им нужно было «дотянуть» их до вершины склона.
Третьим испытанием стал звонок домой. Девушки поделились на пары. И одна могла говорить до тех пор, пока другая сидела в чугунной ванне, а сверху на неё сыпали насекомых. Участница из Новосибирска позвонила бабушке, однако звонок длился всего 15 секунд, потому что её оппонентка не смогла высидеть дольше.
Ещё одним испытанием стали хэйтеры, которые сидели и обзывали участниц, находящихся в стеклянном кубе. Некоторые не смогли сдержаться и нападали на людей в зале. Но Бэлла обошлась без рукоприкладства.
В конце был импровизированный приём — презентация проекта иностранным СМИ. Большинство участниц напились, в том числе и Бэлла, которая обещала больше не пить. Поэтому в финале её исключили с одного факультета, но приняли на другой с испытательным сроком. Ведущие предупредили, что если девушка не справится, то покинет проект.
В одном из прошлых выпусков Бэлла Кузнецова подралась, однако всё равно осталась в шоу.
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Реалити-шоу «Пацанки» стартовало в августе 2016 года. В рамках шоу девушек «с улицы» с вредными привычками и непростой судьбой пытаются перевоспитать и сделать из них леди. В пятом сезоне участницы проживают в особняке в Подмосковье.
Новосибирцы засветились и в других федеральных и мировых проектах. Так, бизнесмен покорял дикую природу и преодолевал себя в составе команды экстремалов. Другой предприниматель из Новосибирска бросил всё и приехал на «Дом-2» ради девушки.