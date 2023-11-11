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Сначала возбухать, потом отдуплиться: сложный тест на знание сленга — 12 вопросов, которые вас удивят

И не вздумайте наводить тень на плетень или моросить во время выполнения заданий

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А вы знаете, кто такие люди с прихватом и рыси?

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Современная молодежь использует в своих разговорах разные словечки и фразочки, которые взрослые люди не понимают. Язык между разными поколениями порой настолько отличается, что впору нанимать переводчика. Но есть такие слова и выражения, которые молодежь использовала 10, 20 и даже 30 лет назад. Сейчас это вполне взрослые и состоявшиеся личности. Мы составили для вас тест, который покажет — насколько вы знаете экспрессивные слова и выражения, которые употребляли в 90-х-2000-х годах. Ведь наверняка вы захватили эту неоднозначную и переменчивую эпоху. Вот и проверим, что вам запомнилось.

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