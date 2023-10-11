«Ладно хоть не хулиган»: мама пятиклассника — о двойках, больших, но ещё детях и их учителях

Переход из начального школьного звена в среднее — всегда стресс. Вот и сын главного редактора НГС Марины Малковой пошел в пятый класс и за месяц с небольшим успел нахватать прекрасных оценок, которые ставят знак вопроса под каждым пунктом: от воспитания до учебы и отношения к ней. И что делать? Кричать, отбирать гаджеты, устраивать разборки с учителями, которым и без того непросто с такими взрослыми, но все еще маленькими детьми? А может просто выдохнуть? Публикуем ее размышления от первого лица.
Когда я думаю вслух, что не против родить, сходить в декрет и наслаждаться жизнью, гуляя с коляской по шуршащим осенним листьям, коллеги одергивают: у тебя сын пятиклассник, ты забыла что ли. И действительно, каждый день на полдня, пока Семен в школе, я впадаю в анабиоз. Потом правда быстро выпадаю. Сразу в осадок — стоит лишь взглянуть в электронный дневник.
Заработал он не сразу, поэтому и величина пропасти проявилась где-то к середине сентября. В началке ребенок, особо не напрягаясь, учился на 4–5, а тут вдруг стал двоечником. И знаете, когда строка по математике в дневнике похожа на доли в нотном стане, становится очень не по себе. 1–1–2–2/3–3/4–3/5–2–3–2 — примерно так. Средний бал: 2,82. Ну двоечник, как Вовчик в старом анекдоте.
Ладно хоть не хулиган. А был бы хулиганом, не было бы так обидно? И что делать? Ругаться — пробовала, отлучить от приставки — тоже, даже тапком по совету бабушки шумно размахивала в воздухе. Не работает. Не сработала и подготовка домашки под надзором — опять двойка. Честно записываю ее на свой счет. Теперь и мать — двоечница. Успокаивает (на самом деле, нет) только то, что у доброй части класса ситуация примерно такая же. И теперь хочется понять, а почему так?
Можно ругать учителей, которые якобы как-то не так объясняют. Ругать школьную доску, на которой едва ли что-то можно понять из-за разводов от мелованной тряпки. Ругать себя за то, что упустила или ребенка за безалаберность. Можно даже перейти на «Магний + В6» и «Новопассит» или что покрепче. Но почему-то кажется, что это надо просто пережить. Даже не так: помочь себе и ребенку перейти на новый уровень — level, как пишут в компьютерных игрушках. Как — каждому по-своему. Я пока рецепт не нашла. Только «Магний».
Возможно, наши такие взрослые пятиклассники на самом деле совсем еще дети. Да, они почти одного роста с нами, модные и продвинутые, но как будто не осознают, что теперь у них много предметов, много учителей, а не вторая мама в лице классного руководителя. Так было всегда: и 50 лет назад, и 20–25 тоже, когда мы сами учились в школах. После каникул, когда из головы выветрились даже таблица умножения и «жи-ши», сразу броситься в омут биологии, истории, географии, а еще спортивных секций и кружков — даже взрослому будет непросто, не говоря об 11-летках. Сначала надо хотя бы уложить это в голове, перестроиться, научиться бегать по кабинетам. А уж потом — начать думать и слушать. Ну а математика как лакмусовая бумажка: всегда будет показателем этого процесса адаптации. Когда втянутся? — Кто его знает, хотелось бы к концу полугодия.
Кто-то скажет, что учителя должны это понимать и относиться снисходительно. Нет, не должны, иначе в школах просто некому будет работать. У каждого педагога — свои требования и стандарты, и учителям тоже очень нелегко управлять разболтанными с лета и ничего не понимающими пятиклашками. Не всем дано искусство плавно вводить школьников в образовательный процесс. Это не хорошо и не плохо — это данность. Не зря же лишь про единицы говорят: «учитель от бога». И хорошо, если это будет учитель математики.
Как говорит мой младший сын, классным руководителем у старших должен быть учитель математики, потому что это главный урок. Он, второклассник, пока получает одни пятерки и явно не совсем понимает, что его ждет через пару лет. Но как будто что-то знает.
До конца полугодия 2,5 месяца. Пока держимся, а там посмотрим. Кстати, сына я привела учить уроки на работу. Вдруг поможет.
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