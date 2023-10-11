«Ладно хоть не хулиган»: мама пятиклассника — о двойках, больших, но ещё детях и их учителях

Когда я думаю вслух, что не против родить, сходить в декрет и наслаждаться жизнью, гуляя с коляской по шуршащим осенним листьям, коллеги одергивают: у тебя сын пятиклассник, ты забыла что ли. И действительно, каждый день на полдня, пока Семен в школе, я впадаю в анабиоз. Потом правда быстро выпадаю. Сразу в осадок — стоит лишь взглянуть в электронный дневник.

Заработал он не сразу, поэтому и величина пропасти проявилась где-то к середине сентября. В началке ребенок, особо не напрягаясь, учился на 4–5, а тут вдруг стал двоечником. И знаете, когда строка по математике в дневнике похожа на доли в нотном стане, становится очень не по себе. 1–1–2–2/3–3/4–3/5–2–3–2 — примерно так. Средний бал: 2,82. Ну двоечник, как Вовчик в старом анекдоте.