Что делать, если ребенок не хочет учиться и приносит двойки? Инструкция от детского психиатра

Как реагировать на плохие оценки

Нужно понимать, что учеба — это ответственность ребенка. Родитель говорит о своих чувствах, высказывая недовольство по поводу его успеваемости. Можно сказать так:

— Я переживаю, что твое неуспешное обучение может привести к тому, что ты будешь испытывать большие трудности в написании контрольных, сдаче экзаменов. Ты будешь переживать, и я буду переживать вместе с тобой.



Обсудите с ребенком вопрос, какой уровень достатка он хочет иметь в будущем.

— Можно сказать так: «Если ты хочешь иметь хороший уровень достатка, нужно учиться новому», — подсказал психиатр. — Родителю нужно задавать себе вопрос: а ребенок может или не может учиться? Его интеллектуальный уровень позволяет тянуть программу или ему реально сложно? Если не получается это понять самостоятельно, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.