Учителя стучат друг на друга, а дети качают права: педагоги назвали истинные причины побега из школ

Сейчас родители школьников обсуждают массовые увольнения учителей. Только в одной тюменской гимназии
Провели опрос среди учителей, которые, не выдержав условий работы, уволились и распрощались с этой сферой деятельности. Публикуем три истории.
Чтобы больше не слышать «Это ваша работа», я уволилась из школы
— Почему педагоги бегут из школы? Во-первых, несправедливо низкая заработная плата. Если не брать классное руководство, то это почти голый оклад, при нагрузке 24 часа
Во-вторых, хамское отношение родителей к учителю. Почему-то каждый думает, что написать учителю в 22:00 и потребовать объяснений за «3», «2» — это норма. Дети кичатся своими правами, а об обязанностях не знают в большинстве своем. Не было ни одного учителя, чтобы хоть одной жалобы на него не написали за учебный год. Поводы самые разные. Бывают, конечно, и правомерные замечания, но в большинстве своем это такие претензии: слишком много задает или, наоборот, недостаточно, заставляет учить стихи, часто болеет, ставит двойки (да кто она вообще такая?), не дает свой личный номер мобильного, не расписывает домашнее задание в мессенджерах и не поясняет оценки.
Третья причина — большая наполняемость класса. Представьте, перед вами каждый день 32–37 человек, всем надо выдать программу, провести устный опрос, всех успокоить. Да это почти невыполнимая задача!
Что еще заставило меня уволиться? Работа в две смены с разбросанными часами и в разных корпусах. Если педагог на больничном, то заменить его некому (отсутствие кадров объясняется
Знали бы вы, сколько раз я слышала: «Это ваша работа!» Так вот, чтобы этого больше не слушать, я больше там и не работаю.
Если бы меня спросили мое мнение о комфортных условиях для педагога (ну вдруг), то я бы перечислила немного:
1. Достойная заработная плата. Она должна быть высокой и зависеть в 90% не от количества часов и классного руководства.
2. Количество учеников тоже должно зависеть не от численности микрорайонов вокруг школы! 43 человека в
Слежу за чужими детьми, пока свои одни дома
— Я живу и работаю в небольшом городке. Моя зарплата в месяц составляет чистыми на руки
После уроков мне хотелось просто сесть и заплакать от своей никчемности
— Уволилась я в 2021 году, не доработав две недели до конца учебного года. Я не продержалась и года в школе. Мне дали нагрузку русского языка и литературы на три
Завучам вечно что-то нужно. Детей нельзя оставлять одних в классе. Если случилась какая-нибудь драка в классе во время перемены, виноват будет учитель. Неважно, закончился урок или только начнется в этом классе.
Дети есть замечательные, а есть невозможные. Попросишь убрать телефон: «Вы не имеете права». Сделаешь замечание: «Мне мама сказала, что неважно, что вы говорите». На меня ругались, матерились, меня обзывали. Руководство школы не защищает. С родителями бесполезно разговаривать.
В моих классах учились дети с ОВЗ, но об этом мне рассказали в ноябре. Ребенок в
В итоге всё вылилось в проблемы со здоровьем. Постоянный кашель появился в октябре и закончился в июне, ровно спустя 2 недели после моего увольнения. Невроз, кошмары закончились примерно тогда же. Радости жизни появились тоже после того, как я распрощалась со школой.
Но уволилась, кстати, я не из-за детей. Они были классными (большинство из них). А из-за руководства.
На майские праздники нужно было выйти на митинг и сделать еще что-то на собственных выходных. Я отказалась. Мне сказали: «А как вы собираетесь с классным руководством выходные иметь? Надо же в кино сходить с детьми, на парады...»
Помню, я ответила, что не собираюсь брать классное руководство. Но мне намекнули, что с такими намерениями работать нельзя, лучше увольняться сразу. В этих словах я услышала для себя призыв: зачем мне работать там, где меня не ценит руководство, где есть недовольные мной родители. Действительно, зачем я их дитяткам двойки поставила. Ну и что, что он сочинение сначала совсем не написал, а потом списал с ГДЗ (готовые домашние задания. — Прим. ред.)? Я извинилась перед детьми и через 2 недели была свободна.
Я не была идеальным учителем. Я кричала на детей. Мои занятия не были суперинтересными. Я не проверяла тетради каждый день (90 тетрадей). Часто мои оценки были спровоцированы поведением детей. Например, ученик выводит из себя, я ему сразу три вопроса и ставила оценку в журнал (обычно тройку). Но я искренне люблю преподавание, и мне нравится учить детей в своей маленькой школе.
Учитель сегодня — это работа на износ. 7 уроков в день, потом проверка 90 тетрадей (2 часа), заполнение журналов (1 час), подготовка к урокам (1,5 часа), отчеты, плюс бумага за свой счет, мел цветной, ручки, тетради. И всё это «удовольствие» за зарплату
А еще учителя друг на друга доносы пишут: «А эта вон вышла из класса на 5 минут раньше... а другая кричала».
Почитайте также откровенную колонку учителя, который высказался о наглых детях. Однажды восьмилетняя девочка угрожала ей судом за просьбу сделать домашнее задание.