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Истории

Учителя стучат друг на друга, а дети качают права: педагоги назвали истинные причины побега из школ

Публикуем три очень откровенные реальные истории, от которых волосы встают дыбом

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Учителя рассказали о своей непростой работе и крохотной зарплате

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Сейчас родители школьников обсуждают массовые увольнения учителей. Только в одной тюменской гимназии № 83 за лето ушли 12 педагогов-предметников. Всем им уже нашли замену, а департамент образования отчитался о причинах кадровых перестановок. Но если верить данным Центра занятости, то в сфере образования действительно образовалась кадровая яма. И не только в Тюмени, по всей стране сейчас испытывают нехватку учителей. Журналисты 72.RU решили выяснить, почему педагоги бегут из школ.

Провели опрос среди учителей, которые, не выдержав условий работы, уволились и распрощались с этой сферой деятельности. Публикуем три истории.

Чтобы больше не слышать «Это ваша работа», я уволилась из школы

— Почему педагоги бегут из школы? Во-первых, несправедливо низкая заработная плата. Если не брать классное руководство, то это почти голый оклад, при нагрузке 24 часа ~30 000 рублей. Хочешь больше? Окей, бери классное руководство, а лучше два, 24/7 проявляй активность, выходи на мероприятия по выходным и в праздники, зарегистрируйся на все конкурсы, и неважно, победишь или нет, главное — для галочки и... конечно, фоточки с каждого мероприятия!

Во-вторых, хамское отношение родителей к учителю. Почему-то каждый думает, что написать учителю в 22:00 и потребовать объяснений за «3», «2» — это норма. Дети кичатся своими правами, а об обязанностях не знают в большинстве своем. Не было ни одного учителя, чтобы хоть одной жалобы на него не написали за учебный год. Поводы самые разные. Бывают, конечно, и правомерные замечания, но в большинстве своем это такие претензии: слишком много задает или, наоборот, недостаточно, заставляет учить стихи, часто болеет, ставит двойки (да кто она вообще такая?), не дает свой личный номер мобильного, не расписывает домашнее задание в мессенджерах и не поясняет оценки.

Третья причина — большая наполняемость класса. Представьте, перед вами каждый день 32–37 человек, всем надо выдать программу, провести устный опрос, всех успокоить. Да это почти невыполнимая задача!

Что еще заставило меня уволиться? Работа в две смены с разбросанными часами и в разных корпусах. Если педагог на больничном, то заменить его некому (отсутствие кадров объясняется 1-м и 2-м пунктом). Большое количество бумажной работы (особенно если есть классное руководство), открытые уроки, обязательные конкурсы.

Знали бы вы, сколько раз я слышала: «Это ваша работа!» Так вот, чтобы этого больше не слушать, я больше там и не работаю.

Если бы меня спросили мое мнение о комфортных условиях для педагога (ну вдруг), то я бы перечислила немного:

1. Достойная заработная плата. Она должна быть высокой и зависеть в 90% не от количества часов и классного руководства.

2. Количество учеников тоже должно зависеть не от численности микрорайонов вокруг школы! 43 человека в 1-м классе — уму непостижимо!

Слежу за чужими детьми, пока свои одни дома

— Я живу и работаю в небольшом городке. Моя зарплата в месяц составляет чистыми на руки 22 000 рублей. Рабочий день ненормированный в рамках трудовой рабочей недели. То есть я могу уйти с работы вовремя, в 16 часов, а могу задержаться на неопределенное время, если что-то произошло между детьми. В каникулы и праздничные дни педагоги приказом направляются в рейды по неблагополучным семьям. В новогодние праздничные дни, когда все отдыхают на законных основаниях, педагоги должны проводить в школе мероприятия для детей из неблагополучных семей, причем свои дети в это время дома без присмотра. Организация досуга, внеурочной занятости целиком легла на плечи школы. Родители просто самоустраняются от воспитания собственных детей. Педагог несет ответственность за всё, начиная от внеурочной занятости, заканчивая пропусками уроков ребенком без уважительной причины. Уважение к профессии учитель потеряно давно. Всё еще удивляетесь, почему все бегут из школы?

После уроков мне хотелось просто сесть и заплакать от своей никчемности

— Уволилась я в 2021 году, не доработав две недели до конца учебного года. Я не продержалась и года в школе. Мне дали нагрузку русского языка и литературы на три 5-х класса. Я пришла устраиваться в школу в сентябре. Мне ничего никто не объяснял, как пользоваться системой, куда идти, что делать. Многое приходилось допытывать у коллег, которые не особо хотели что-то рассказывать. У меня не было своего класса, не было места, где можно было заполнить журнал или отчеты, что-то распечатать. Была учительская с очень медленными ноутбуками, которые были всегда заняты. В самих классах не было техники. Потом зимой привезли ноутбуки, но на них нельзя было надеяться. Сегодня они в классе, на следующий день классный руководитель их забрал, и никакой тебе техники.

Завучам вечно что-то нужно. Детей нельзя оставлять одних в классе. Если случилась какая-нибудь драка в классе во время перемены, виноват будет учитель. Неважно, закончился урок или только начнется в этом классе.

Дети есть замечательные, а есть невозможные. Попросишь убрать телефон: «Вы не имеете права». Сделаешь замечание: «Мне мама сказала, что неважно, что вы говорите». На меня ругались, матерились, меня обзывали. Руководство школы не защищает. С родителями бесполезно разговаривать.

В моих классах учились дети с ОВЗ, но об этом мне рассказали в ноябре. Ребенок в 5-м классе сидел на уроках в трусах, не писал ничего, только число вверху тетрадного листа, ни разу не сделал домашнее задание, не освоил ни одну тему, даже с учетом специально подготовленной для него программы. Зато срывал уроки, матерился, дрался со всеми, не давал вести занятие. После уроков мне хотелось просто сесть и заплакать от своей никчемности как учителя. Меня задевало, что не получается ничего, никакие уловки, методы не работают. Завуч сидит на уроках, все кричат, а шишки летят ко мне («Вы не так ведете урок»). Но покажите мне преподавателя, с которым этот класс будет себя хорошо вести. Такого не было.

В итоге всё вылилось в проблемы со здоровьем. Постоянный кашель появился в октябре и закончился в июне, ровно спустя 2 недели после моего увольнения. Невроз, кошмары закончились примерно тогда же. Радости жизни появились тоже после того, как я распрощалась со школой.

Но уволилась, кстати, я не из-за детей. Они были классными (большинство из них). А из-за руководства.

На майские праздники нужно было выйти на митинг и сделать еще что-то на собственных выходных. Я отказалась. Мне сказали: «А как вы собираетесь с классным руководством выходные иметь? Надо же в кино сходить с детьми, на парады...»

Помню, я ответила, что не собираюсь брать классное руководство. Но мне намекнули, что с такими намерениями работать нельзя, лучше увольняться сразу. В этих словах я услышала для себя призыв: зачем мне работать там, где меня не ценит руководство, где есть недовольные мной родители. Действительно, зачем я их дитяткам двойки поставила. Ну и что, что он сочинение сначала совсем не написал, а потом списал с ГДЗ (готовые домашние задания. — Прим. ред.)? Я извинилась перед детьми и через 2 недели была свободна.

Я не была идеальным учителем. Я кричала на детей. Мои занятия не были суперинтересными. Я не проверяла тетради каждый день (90 тетрадей). Часто мои оценки были спровоцированы поведением детей. Например, ученик выводит из себя, я ему сразу три вопроса и ставила оценку в журнал (обычно тройку). Но я искренне люблю преподавание, и мне нравится учить детей в своей маленькой школе.

Учитель сегодня — это работа на износ. 7 уроков в день, потом проверка 90 тетрадей (2 часа), заполнение журналов (1 час), подготовка к урокам (1,5 часа), отчеты, плюс бумага за свой счет, мел цветной, ручки, тетради. И всё это «удовольствие» за зарплату 25 000 рублей. Стоит ли погубленное здоровье этого? Конечно, нет.

А еще учителя друг на друга доносы пишут: «А эта вон вышла из класса на 5 минут раньше... а другая кричала».

Почитайте также откровенную колонку учителя, который высказался о наглых детях. Однажды восьмилетняя девочка угрожала ей судом за просьбу сделать домашнее задание.

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