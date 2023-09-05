Учителя стучат друг на друга, а дети качают права: педагоги назвали истинные причины побега из школ

Знали бы вы, сколько раз я слышала: «Это ваша работа!» Так вот, чтобы этого больше не слушать, я больше там и не работаю.

Если бы меня спросили мое мнение о комфортных условиях для педагога (ну вдруг), то я бы перечислила немного:

1. Достойная заработная плата. Она должна быть высокой и зависеть в 90% не от количества часов и классного руководства.

2. Количество учеников тоже должно зависеть не от численности микрорайонов вокруг школы! 43 человека в 1-м классе — уму непостижимо!

Слежу за чужими детьми, пока свои одни дома