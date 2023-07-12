«Смотрела фильмы и сериалы»: только одна выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов — как ей это удалось

Школьные занятия

— Готовиться было не особо сложно, потому что у меня была ранняя база, которую мне дала школа. Гимназия № 10 специализируется на углубленном изучении английского языка. У нас было по 6 часов английского в неделю. Занимались по учебникам, и нам учителя сами составляли программы с определенными темами. Так всё проходили, усваивали, запоминали новые слова. К ученикам был индивидуальный подход, а главное — нас поддерживали учителя.