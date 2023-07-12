«Смотрела фильмы и сериалы»: только одна выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов — как ей это удалось

НГС продолжает рассказывать о выпускниках и выпускницах 2023 года, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мы уже рассказывали о стобалльнице по биологии Надежде Дашкиной и Тимофее Горошникове, сдавшем информатику и русский на 100 баллов. Сегодня мы расскажем о Надежде Пашковской, окончившей гимназию
Школьные занятия
— Готовиться было не особо сложно, потому что у меня была ранняя база, которую мне дала школа. Гимназия
Обучение вне школы
— Я готовилась в онлайн-школе. Решала задания и смотрела вебинары. Во время занятий можно было задавать вопросы, если ты участвуешь в них онлайн. Домашние задания состояли из тестовой и устной части формата ЕГЭ. Мы записывали голосовые сообщения нашим наставникам, которые проверяли произношение. Также у нас были созвоны, на которых мы тренировали речь. И у каждого задания был дедлайн, что развивало дисциплину.
Методы подготовки
— Я смотрела в оригинале фильмы, сериалы и слушала музыку. Что-то определенное посоветовать не смогу, потому что у всех разные вкусы, но в целом это были обычные английские ситкомы (комедийные шоу). Американские или британские, чтобы тренировать разные акценты. Я смотрела их на английском языке с английскими субтитрами, так легче усваивать.
Про результаты экзамена
— Сначала вообще не поверила в то, что у меня 100 баллов. Потому что, когда я вышла из аудитории, в которой проходил экзамен, я сомневалась насчет аудирования и письма. В этом году как будто ЕГЭ был сложнее, чем в прошлом. Результату я, конечно, рада.
Советы следующим выпускникам
— Главное — не бояться. Просто быть увереннее в себе, соблюдать дисциплину, и всё будет хорошо.
Планы на будущее
— Хотелось бы в НГУ на специальности «лингвистика» и «переводоведение». Я выбрала это направление, потому что мне всегда нравилось работать с иностранными языками, в том числе с английским. Меня привлекает эта специальность тем, что я могу хобби превращать в профессию.
На прошлой неделе мы также рассказывали о выпускнице из Тюмени, которая придумала свою систему подготовки к ЕГЭ и сдала экзамен на 100 баллов. Вот