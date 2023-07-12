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«Смотрела фильмы и сериалы»: только одна выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов — как ей это удалось

Девушка рассказала о методах подготовки, обучении в онлайн-школе и вкладе гимназии в результат экзамена

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Надежда, набравшая 100 баллов по английскому языку

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НГС продолжает рассказывать о выпускниках и выпускницах 2023 года, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мы уже рассказывали о стобалльнице по биологии Надежде Дашкиной и Тимофее Горошникове, сдавшем информатику и русский на 100 баллов. Сегодня мы расскажем о Надежде Пашковской, окончившей гимназию № 10 и единственной в Новосибирске сдавшей ЕГЭ по английскому на 100 баллов.

Школьные занятия

— Готовиться было не особо сложно, потому что у меня была ранняя база, которую мне дала школа. Гимназия № 10 специализируется на углубленном изучении английского языка. У нас было по 6 часов английского в неделю. Занимались по учебникам, и нам учителя сами составляли программы с определенными темами. Так всё проходили, усваивали, запоминали новые слова. К ученикам был индивидуальный подход, а главное — нас поддерживали учителя.

Тесты для подготовки к ЕГЭ

Тесты для подготовки к ЕГЭ

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Обучение вне школы

— Я готовилась в онлайн-школе. Решала задания и смотрела вебинары. Во время занятий можно было задавать вопросы, если ты участвуешь в них онлайн. Домашние задания состояли из тестовой и устной части формата ЕГЭ. Мы записывали голосовые сообщения нашим наставникам, которые проверяли произношение. Также у нас были созвоны, на которых мы тренировали речь. И у каждого задания был дедлайн, что развивало дисциплину.

Рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ

Рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ

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Методы подготовки

— Я смотрела в оригинале фильмы, сериалы и слушала музыку. Что-то определенное посоветовать не смогу, потому что у всех разные вкусы, но в целом это были обычные английские ситкомы (комедийные шоу). Американские или британские, чтобы тренировать разные акценты. Я смотрела их на английском языке с английскими субтитрами, так легче усваивать.

Про результаты экзамена



— Сначала вообще не поверила в то, что у меня 100 баллов. Потому что, когда я вышла из аудитории, в которой проходил экзамен, я сомневалась насчет аудирования и письма. В этом году как будто ЕГЭ был сложнее, чем в прошлом. Результату я, конечно, рада.

Результаты ЕГЭ 2023 года

Результаты ЕГЭ 2023 года

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Советы следующим выпускникам

— Главное — не бояться. Просто быть увереннее в себе, соблюдать дисциплину, и всё будет хорошо.

Планы на будущее

— Хотелось бы в НГУ на специальности «лингвистика» и «переводоведение». Я выбрала это направление, потому что мне всегда нравилось работать с иностранными языками, в том числе с английским. Меня привлекает эта специальность тем, что я могу хобби превращать в профессию.

На прошлой неделе мы также рассказывали о выпускнице из Тюмени, которая придумала свою систему подготовки к ЕГЭ и сдала экзамен на 100 баллов. Вот 5 советов от нее.

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