Выпускница придумала свою систему подготовки к ЕГЭ и сдала экзамен на 100 баллов. Вот 5 советов от нее

Сезон сдачи ЕГЭ завершился — почти все выпускники получили результаты экзаменов. А вот Анастасия Жвакина из Тюмени уже знает, что набрала по обществознанию и истории по сто баллов. Теперь девушка ждет пополнения счета за свои труды (от губернатора ей должны прийти 200 тысяч рублей) и потихоньку собирается переезжать в Москву, где и продолжит учиться. Наши коллеги из 72.RU расспросили Анастасию и выяснили, как подготовиться к экзамену, чтобы набрать наивысший балл. Спойлер: у девушки есть своя система подготовки (в ней пять основных пунктов). Подробнее смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— ЕГЭ очень сильно гиперболизировано обществом. Вокруг ЕГЭ ходит очень много мифов. Что его невозможно сдать. Что каждый год придумывают разные сложные КИМы. Что нужно готовиться чуть ли не с 5-го класса. А атмосфера на самом экзамене невыносимая: кругом охранники, камеры и чуть ли не собаки. Но я ничего из этого не увидела во время своей сдачи ЕГЭ. Да, переживала, но в конечном итоге справилась со своим волнением. Поэтому нужно просто не переживать. Самая главная проблема ЕГЭ в том, что его значение преувеличивают. К нему можно спокойно подготовиться и сдать на высокие баллы. Каждый год выпускники доказывают это. Тысячи выпускников, — говорит Анастасия.
На какой факультет планирует поступить выпускница и кем она мечтает работать после окончания вуза — интервью с девушкой читайте тут.