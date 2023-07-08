Выпускница придумала свою систему подготовки к ЕГЭ и сдала экзамен на 100 баллов. Вот 5 советов от нее

— ЕГЭ очень сильно гиперболизировано обществом. Вокруг ЕГЭ ходит очень много мифов. Что его невозможно сдать. Что каждый год придумывают разные сложные КИМы. Что нужно готовиться чуть ли не с 5-го класса. А атмосфера на самом экзамене невыносимая: кругом охранники, камеры и чуть ли не собаки. Но я ничего из этого не увидела во время своей сдачи ЕГЭ. Да, переживала, но в конечном итоге справилась со своим волнением. Поэтому нужно просто не переживать. Самая главная проблема ЕГЭ в том, что его значение преувеличивают. К нему можно спокойно подготовиться и сдать на высокие баллы. Каждый год выпускники доказывают это. Тысячи выпускников, — говорит Анастасия.