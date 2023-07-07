Как новосибирский школьник сдал два ЕГЭ на 100 баллов — он хотел поступать в НГУ, а теперь выбирает из столичных вузов

НГС продолжает рассказывать читателям об успешных выпускниках школ этого года. На этой неделе вы уже читали о Елизавете Ширяевай, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому и по литературе, а также о Елизавете Коняевой, у которой оказались аналогичные результаты по химии и биологии. В этот раз героем нашей публикации стал Тимофей Горшечников, выпускник 11-го «И» класса, он окончил гимназию
Тимофей учился в специализированном классе с упором на физику, информатику и математику, а результат на экзамене по русскому его немного удивил и порадовал. Корреспондент НГС Илья Большаков пообщался с Тимофеем и узнал, как стобалльник готовился к экзаменам, какие советы хочет дать выпускникам и куда планирует поступать.
Подготовка
— Готовиться было несложно, потому что я делал это на протяжении длительного времени. Если не нужно готовиться за короткий сжатый срок, то за 2 года размеренно всё можно выучить.
Поддержка и давление
— Со стороны школы давления не было, скорее я сам себя подталкивал, чтобы стараться сделать как можно лучше. И, конечно, от меня ждали хороших результатов, но мне было важнее свое мнение, я старался сдать хорошо для себя. Родители поддерживали, я им за это очень благодарен. Конечно, иногда старались меня уговорить, чтобы еще больше занимался, но, на мой взгляд, я занимался достаточно.
Методы подготовки
— Я разбирал каждую задачу из экзаменационного перечня отдельно, а когда нарешал уже где-то половину задач из экзамена, начал нарешивать варианты и каждый раз добавлял еще по одной новой задаче. И таким образом всё ЕГЭ я изучил. После этого каждую неделю нарешивал 1–2 варианта, чтобы закрепить знания и, возможно, что-то новое находить для себя.
Специфика экзамена
— Экзамен состоит из 2 частей. Первая часть — 23 задания, и еще 4 задания — вторая часть. Я не вижу смысла делить его на 2 части, по крайней мере по информатике, потому что обе части для меня примерно одинаковой сложности. Все задания можно было решать на компьютере. Какие-то задания можно решить на бумаге, что-то аналитически посчитать или решить. Но для большей часть задач легче написать программу или решить в электронных таблицах.
Советы будущим выпускникам
— Не нужно много тратить времени на ЕГЭ, не нужно себя загонять. Во-первых, нужно готовиться заранее, а во-вторых, нужно размеренно распределять всё время: и на отдых, и чтобы поучиться, и про школу не забывать. Лучше разбирать задачи качественно, чем быстро проходить и потом получить на экзамене те задачи, которые будут сложнее, а вы их не разбирали. Советую решать как можно больше типов задач.
ЕГЭ по русскому языку
— По русскому не ожидал, что я наберу 100 баллов за год подготовки. По информатике стремился к ста баллам и два года усиленно готовился. Был ужасно рад, когда узнал, что по русскому и информатике 100 баллов, — не ожидал от себя такого результата.
Планы на будущее
— Со специальностью еще не определился. Знаю, что мне очень интересна информатика и что-то нужно в этой области выбирать. Изначально был план поступать в НГУ, но поскольку я очень хорошо сдал ЕГЭ, то, возможно, поступлю куда-то в Санкт-Петербурге, например ИТМО или в Иннополис.
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