Как новосибирский школьник сдал два ЕГЭ на 100 баллов — он хотел поступать в НГУ, а теперь выбирает из столичных вузов

Тимофей учился в специализированном классе с упором на физику, информатику и математику, а результат на экзамене по русскому его немного удивил и порадовал. Корреспондент НГС Илья Большаков пообщался с Тимофеем и узнал, как стобалльник готовился к экзаменам, какие советы хочет дать выпускникам и куда планирует поступать.

Подготовка

— Готовиться было несложно, потому что я делал это на протяжении длительного времени. Если не нужно готовиться за короткий сжатый срок, то за 2 года размеренно всё можно выучить.