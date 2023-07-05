«Зачем готовлюсь, если хочу всё бросить?»: выпускница из Новосибирска набрала по 100 баллов на двух ЕГЭ — как она не сдалась

Процесс подготовки

Елизавета училась в классе естественнонаучного направления. Для подготовки к экзаменам можно было ходить на спецкурсы в лицее, но девушка выбрала занятия в онлайн-школе.

— По биологии у нас было несколько прохождений теории, от которых зависело количество часов подготовки. Изначально было четыре занятия в неделю, потом три. В последний месяц мы занимались каждый день. По химии такой же интенсив был в заключительные две недели. В онлайн-школе давали все необходимые знания, поэтому сама дополнительно я не готовилась, — рассказывает девушка.