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«Зачем готовлюсь, если хочу всё бросить?»: выпускница из Новосибирска набрала по 100 баллов на двух ЕГЭ — как она не сдалась

Елизавета Коняева училась в классе естественнонаучного направления, она планирует связать жизнь с медициной

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Елизавета окончила лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева

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Выпускница новосибирского лицея № 130 Елизавета Коняева сдала ЕГЭ по химии и биологии на 100 баллов каждый. Девушка признаётся, что подобный результат казался ей невозможным. Однако учителя убеждали в обратном: они были уверены, что ученица получит максимальные баллы. На прошлой неделе стобалльников награждали в мэрии Новосибирска, там НГС встретил Елизавету и поговорил с ней о том, как она готовилась к экзамену и куда она хочет поступать.

Процесс подготовки

Елизавета училась в классе естественнонаучного направления. Для подготовки к экзаменам можно было ходить на спецкурсы в лицее, но девушка выбрала занятия в онлайн-школе.

— По биологии у нас было несколько прохождений теории, от которых зависело количество часов подготовки. Изначально было четыре занятия в неделю, потом три. В последний месяц мы занимались каждый день. По химии такой же интенсив был в заключительные две недели. В онлайн-школе давали все необходимые знания, поэтому сама дополнительно я не готовилась, — рассказывает девушка.

Елизавета добавляет, что самая сложная часть подготовки — большое количество материалов, которые необходимо освоить. Также нелегко разобраться и в специфике заданий по биологии. По словам выпускницы, в некоторых из них невозможно предугадать, какие варианты ответов будут даны в ключах.

Найти силы учиться

В трудные дни у Елизаветы появлялось желание больше не готовиться. Останавливали достигнутый прогресс и потраченные деньги.

— Были моменты, когда хотелось всё бросить. Я так и делала: примерно три раза забывала на неделю об экзаменах. Вообще не притрагивалась к учебникам. Потом всё равно возвращалась. Думала: «Ну зачем я тогда готовлюсь, если хочу всё бросить?» Уже заплатили деньги за курсы, плюс поступить я могу только на бюджет. Появлялось желание заново учиться, — признаётся выпускница.

Также девушке помогали поддержка родителей и прогулка на свежем воздухе. Чтобы успеть всё, иногда приходилось чем-то жертвовать. Под удар попадало выполнение школьных домашних заданий. В приоритете было ЕГЭ, но чаще всего Елизавете удавалось найти время и на другие предметы.

Елизавета еще не определилась окончательно с вариантами поступления

Елизавета еще не определилась окончательно с вариантами поступления

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О планах и советах

Во время подготовки к экзаменам девушка выработала систему распределения нагрузки: усиленная работа в будние дни и отдых на выходных. Главный совет, который Елизавета может дать выпускникам, — постановка целей.

— Я считаю, что всегда нужно ставить очень маленькие цели: например, сделать домашку в онлайн-школе выше на пару баллов, чем раньше, или полностью правильно. Или сделать хороший конспект по какой-то сложной теме. Если ты можешь выполнить даже такие пункты, то мотивация появляется сама.

Русский язык девушка сдала на 85 баллов, а по базовой математике получила пятерку. В настоящее время девушка еще до конца не определилась, куда будет поступать.

— Мне изначально нравились химия с биологией, и я думала, что со временем выберу профессию. Но в процессе учебы на этом не концентрировалась — просто готовилась к экзаменам. Думаю, что с таким набором предметов, наверное, пойду в медицину. Уже подала документы на лечебное дело в Новосибирске, но еще буду рассматривать другие города и варианты.

Ранее мы рассказывали о новосибирской выпускнице Елизавете Шириной, которая сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

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