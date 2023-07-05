«Зачем готовлюсь, если хочу всё бросить?»: выпускница из Новосибирска набрала по 100 баллов на двух ЕГЭ — как она не сдалась

Выпускница новосибирского лицея
Процесс подготовки
Елизавета училась в классе естественнонаучного направления. Для подготовки к экзаменам можно было ходить на спецкурсы в лицее, но девушка выбрала занятия в онлайн-школе.
— По биологии у нас было несколько прохождений теории, от которых зависело количество часов подготовки. Изначально было четыре занятия в неделю, потом три. В последний месяц мы занимались каждый день. По химии такой же интенсив был в заключительные две недели. В онлайн-школе давали все необходимые знания, поэтому сама дополнительно я не готовилась, — рассказывает девушка.
Елизавета добавляет, что самая сложная часть подготовки — большое количество материалов, которые необходимо освоить. Также нелегко разобраться и в специфике заданий по биологии. По словам выпускницы, в некоторых из них невозможно предугадать, какие варианты ответов будут даны в ключах.
Найти силы учиться
В трудные дни у Елизаветы появлялось желание больше не готовиться. Останавливали достигнутый прогресс и потраченные деньги.
— Были моменты, когда хотелось всё бросить. Я так и делала: примерно три раза забывала на неделю об экзаменах. Вообще не притрагивалась к учебникам. Потом всё равно возвращалась. Думала: «Ну зачем я тогда готовлюсь, если хочу всё бросить?» Уже заплатили деньги за курсы, плюс поступить я могу только на бюджет. Появлялось желание заново учиться, — признаётся выпускница.
Также девушке помогали поддержка родителей и прогулка на свежем воздухе. Чтобы успеть всё, иногда приходилось чем-то жертвовать. Под удар попадало выполнение школьных домашних заданий. В приоритете было ЕГЭ, но чаще всего Елизавете удавалось найти время и на другие предметы.
О планах и советах
Во время подготовки к экзаменам девушка выработала систему распределения нагрузки: усиленная работа в будние дни и отдых на выходных. Главный совет, который Елизавета может дать выпускникам, — постановка целей.
— Я считаю, что всегда нужно ставить очень маленькие цели: например, сделать домашку в онлайн-школе выше на пару баллов, чем раньше, или полностью правильно. Или сделать хороший конспект по какой-то сложной теме. Если ты можешь выполнить даже такие пункты, то мотивация появляется сама.
Русский язык девушка сдала на 85 баллов, а по базовой математике получила пятерку. В настоящее время девушка еще до конца не определилась, куда будет поступать.
— Мне изначально нравились химия с биологией, и я думала, что со временем выберу профессию. Но в процессе учебы на этом не концентрировалась — просто готовилась к экзаменам. Думаю, что с таким набором предметов, наверное, пойду в медицину. Уже подала документы на лечебное дело в Новосибирске, но еще буду рассматривать другие города и варианты.
Ранее мы рассказывали о новосибирской выпускнице Елизавете Шириной, которая сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов.