«Учительница отговаривала сдавать»: юная красотка сдала ЕГЭ по биологии на 100 баллов — она собралась на «заумный» факультет

НГС продолжает рассказывать о выпускниках и выпускницах 2023 года, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов. Сегодня мы публикуем материал о Надежде Дашкиной — девушка окончила МАОУ «Гимназия № 1» в гуманитарном классе, но при этом сдала ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Корреспондент НГС Илья Большаков пообщался с Надеждой и узнал, как происходит обучение в онлайн-школе, в которой девушка занималась параллельно с посещением гимназии, и куда можно поступить с высшим баллом по биологии.

