«Учительница отговаривала сдавать»: юная красотка сдала ЕГЭ по биологии на 100 баллов — она собралась на «заумный» факультет

НГС продолжает рассказывать о выпускниках и выпускницах 2023 года, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов. Сегодня мы публикуем материал о Надежде Дашкиной — девушка окончила МАОУ «Гимназия № 1» в гуманитарном классе, но при этом сдала ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Корреспондент НГС Илья Большаков пообщался с Надеждой и узнал, как происходит обучение в онлайн-школе, в которой девушка занималась параллельно с посещением гимназии, и куда можно поступить с высшим баллом по биологии.
Специфика предмета
— Предмет очень широкий, охватывает большое количество областей, таких как ботаника, зоология, анатомия и так далее. Готовиться было тяжело, но я занималась ежедневно. Для подготовки использовала большое количество ресурсов. В основном я занималась в онлайн-школе. Все мое обучение проходило в онлайн-формате. Я регулярно решала тесты и смотрела вебинары. Благодаря этому получила много новых знаний, что помогло мне в сдаче.
Давление со стороны школы
— Я испытала давление со стороны учителя биологии. Преподавательница негативно отнеслась к моему стремлению сдавать биологию и пыталась меня отговорить от сдачи предмета, вместо помощи в подготовке. Но это не помешало мне двигаться вперед и сдать этот предмет на 100 баллов. Остальные учителя поддержали мой выбор.
Советы следующим выпускникам по подготовке
— Я подготовилась полностью с нуля к 2 сложным дисциплинам за год, поэтому я считаю, что всё возможно! Никого не слушайте и стремитесь к своим целям.
Планы на будущее
— Я планирую поступить на факультет когнитивной нейробиологии в Высшую школу экономики. Звучит это очень заумно и нереально, но я надеюсь, что у меня всё получится.
В прошлый раз НГС публиковал историю будущего «айтишника» Тимофея Горошникова — он сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и информатике.