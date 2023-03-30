«Я сгенерировал диплом за 10 дней»: как психолог окончил вуз при помощи нейросети. И что было после?

— Я сгенерировал почти целый диплом за 10 дней, часа по два в день тратя на это. 25 страниц — теоретическая база и 25 — практическая часть, — рассказывает Владимир.

Как ему удалось защитить такой диплом? И почему он считает, что уловка с ChatGPT не обесценивает его знания? Подробности смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.