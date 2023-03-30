«Я сгенерировал диплом за 10 дней»: как психолог окончил вуз при помощи нейросети. И что было после?

Владимир Осин написал и защитил диплом с помощью искусственного интеллекта. Теперь он — системный терапевт, который может вести прием и оказывать психологическую помощь.
— Я сгенерировал почти целый диплом за 10 дней, часа по два в день тратя на это. 25 страниц — теоретическая база и 25 — практическая часть, — рассказывает Владимир.
Как ему удалось защитить такой диплом? И почему он считает, что уловка с ChatGPT не обесценивает его знания? Подробности смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Большую часть жизни он работал маркетологом, в последние годы — в психологическом центре. Там-то к нему и пришло желание помогать людям. Появилась необходимость получить дополнительное образование, а затем и диплом. Писать его, параллельно работая и проходя практику, было, как он сам говорит, некогда.
И тут на помощь пришли нейросети. Сперва Владимир Осин изучил статьи о том, как ими пользоваться, а затем взялся за дело.
— Я задал нейронке вопрос: сгенерируй пять вопросов на тему «проявление стратегий выживания, основанных на кризисе». Нейронка сгенерировала мне эти вопросы, я эти вопросы скопировал и отправил обратно ей в чат: «ответь на вопрос»... который она только что сгенерировала.
Получившийся текст был далек от идеала, научный руководитель вернул его на доработку.
— Нейронка генерирует на основании каких-то полученных данных из интернета, может быть, они не очень сопоставимы с книгами, в интернете могут быть разные тексты. Пришлось немного изменить текст, — рассказывает дипломированный психолог Владимир.
В конце концов ему удалось создать текст, который удовлетворил его и дипломную комиссию. Удостоверение о получении образования ему уже выдали.
Несмотря на то что основной массив текста сгенерировала нейросеть, Владимир не считает, что это обесценивает его работу:
— Структура диплома принадлежит мне, практические знания, которые я в нем отразил, принадлежат мне, мой взгляд на ситуацию, мои выводы.
В начале февраля СМИ всколыхнула новость о другом дипломанте, который решил использовать нейросеть. Студент РГГУ Александр Жадан уложился в сутки. А в самом вузе «обнулять» работу не стали, но предложили в будущем заблокировать использование чат-бота нейросети ChatGPT для студентов, так как он способен негативно сказаться на обучении.