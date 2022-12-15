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Масочный режим могут ввести в детских садах Новосибирска

Роспотребнадзор это рекомендует настоятельно

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В регионе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, поэтому вновь заговорили о ношении масок

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Роспотребнадзор Новосибирской области выпустил рекомендации для утренников в детских садах из-за распространения ОРВИ и гриппа. Ведомство предлагает обязать родителей носить маски на мероприятиях.

— Решение о формате проведения новогодних утренников принимает руководитель дошкольного образовательного учреждения, — объяснили в управлении. — В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом управление настоятельно рекомендует родителям находиться на мероприятии в маске. Приветствуется также, если присутствующие на мероприятии родители и родственники вакцинированы против гриппа, COVID-19 или имеют сведения о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области при организации утренников рекомендовало всем детским садам обеспечить противоэпидемический режим:

  • исключить совместные мероприятия для нескольких групп;
  • проводить проветривание и уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, в том числе между мероприятиями;
  • обеспечить обеззараживание воздуха с использованием оборудования, разрешенного для работы в присутствии людей;
  • проводить на входе в здание бесконтактную термометрию, не допускать на мероприятие взрослых и детей с респираторными признаками заболевания (температурой 37,1 °С и выше).

Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. В части больниц отделения начали перепрофилировать, а поликлиники переводят работать с пятидневки на семидневку. Почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру, можно узнать здесь.

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