Масочный режим могут ввести в детских садах Новосибирска

Роспотребнадзор Новосибирской области выпустил рекомендации для утренников в детских садах из-за распространения ОРВИ и гриппа. Ведомство предлагает обязать родителей носить маски на мероприятиях.

— Решение о формате проведения новогодних утренников принимает руководитель дошкольного образовательного учреждения, — объяснили в управлении. — В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом управление настоятельно рекомендует родителям находиться на мероприятии в маске. Приветствуется также, если присутствующие на мероприятии родители и родственники вакцинированы против гриппа, COVID-19 или имеют сведения о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.