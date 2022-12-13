«Обычно 7 тысяч вызовов, а за вчера — 16 тысяч»: как распространяются ОРВИ и грипп в НСО

В Новосибирской области за сутки врачи получили 16 тысяч вызовов — обычно эта цифра колеблется в пределах 7 тысяч. Об этом сообщила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова на брифинге 13 декабря.
В течение трех недель в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.
— Последние пять дней — увеличение обращений за медпомощью. В основном регистрируется ОРВИ легкого течения и средней степени тяжести. Госпитализируются только около 3%, и это пациенты из группы риска — дети дошкольного возраста, беременные женщины и взрослые пациенты имеющие сопутствующие хронические неинфекционные заболевания, — перечислила Елена Аксенова. — В НСО обычно до 7 тысяч вызовов врачей. За вчера зарегистрировали
В несколько раз возросло количество обращений за скорой помощью.
— Диспетчеры дифференцируют вызовы, и часть отдается на неотложную службу поликлиники, — добавила замминистра. — Всего зарегистрировано 136 случаев гриппа. Максимум пришелся на прошлую неделю. Мы фиксируем разные штаммы гриппа, 60% приходится на H1N1.
В это время в регионе предлагают продлить режим повышенной готовности, а десятки классов отправляют на дистанционное обучение.