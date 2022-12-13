«Обычно 7 тысяч вызовов, а за вчера — 16 тысяч»: как распространяются ОРВИ и грипп в НСО

В течение трех недель в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.



— Последние пять дней — увеличение обращений за медпомощью. В основном регистрируется ОРВИ легкого течения и средней степени тяжести. Госпитализируются только около 3%, и это пациенты из группы риска — дети дошкольного возраста, беременные женщины и взрослые пациенты имеющие сопутствующие хронические неинфекционные заболевания, — перечислила Елена Аксенова. — В НСО обычно до 7 тысяч вызовов врачей. За вчера зарегистрировали 16 тысяч в амбулаторном звене. Большая часть относится к вирусным заболеваниям.