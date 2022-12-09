Частичный дистант ввели в 28 школах Новосибирской области

В Новосибирской области частично приостановили занятия в отдельных классах 28 школ, а также в 138 группах детских садов, сообщили в Министерстве образования региона.
— На 6 декабря по причине заболевания детей гриппом и ОРВИ, коронавирусной инфекцией частично приостановлена деятельность в 28 общеобразовательных организациях. В 52 классах 464 заболевших ребенка. В 89 дошкольных организациях, в 138 группах 1424 заболевших ребенка. Образовательных организаций, полностью приостановивших деятельность, нет, — поделились цифрами в Минобре НСО.
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Новосибирской области стремительно растет. Среди заболевших очень много детей, в том числе тех, у кого нашли именно свиной грипп.