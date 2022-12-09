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Тема дняЧастичный дистант в 28 школах
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Свиной грипп в НСО

Частичный дистант ввели в 28 школах Новосибирской области

Классы закрыли из-за высокой заболеваемости детей

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Полностью закрытых школ пока нет

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В Новосибирской области частично приостановили занятия в отдельных классах 28 школ, а также в 138 группах детских садов, сообщили в Министерстве образования региона.

— На 6 декабря по причине заболевания детей гриппом и ОРВИ, коронавирусной инфекцией частично приостановлена деятельность в 28 общеобразовательных организациях. В 52 классах 464 заболевших ребенка. В 89 дошкольных организациях, в 138 группах 1424 заболевших ребенка. Образовательных организаций, полностью приостановивших деятельность, нет, — поделились цифрами в Минобре НСО.

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Новосибирской области стремительно растет. Среди заболевших очень много детей, в том числе тех, у кого нашли именно свиной грипп.

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