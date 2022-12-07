«Больницы заполнены. Дети в реанимациях»: свиной грипп распространяется в НСО

В Новосибирской области у 90 детей найден грипп. Среди штаммов — грипп А, Б и H1N1 (свиной грипп). Об этом во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» сообщила главный детский инфекционист региона, главный врач детской больницы
— Вступили в полосу повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппа. Идет прирост заболеваемости детей — грипп, РЭС, парагрипп, кишечные инфекции. Маленькие дети болеют достаточно тяжело. Больницы на сегодня, куда госпитализируются дети с ОРВИ, заполнены. У нас очень высокий поток детей на госпитализацию. Поликлиники работают в очень напряженном режиме. Количество вызовов за последнюю неделю возросло кратно. Ко всем выходят специалисты, — сообщила Татьяна Комиссарова.
Врачи фиксирует много случаев гриппа.
— Преобладает грипп. Мы в своей больнице зарегистрировали 90 случаев гриппа. На сегодня на койках лежит более 20 человек с подтвержденным диагнозом «грипп». Приблизительно в одинаковых соотношениях — грипп А, Б и в том числе H1N1. Что касается тяжести — дети есть достаточно тяжелые в реанимации и на интенсивной терапии. Достаточно большое количество детей с респираторно-синцитиальный инфекцией. Это дети маленькие, которые находятся на кислородной поддержке, нуждаются в интенсивном длительном лечении, — отметила врач.
Сейчас также пора кишечных инфекций. Эти профильные отделения тоже заполнены.
— Эта ситуация для нас не нова. Это обычная тема, когда в период сезона отмечается высокий подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Но хочу обратить внимание, что из 90 подтвержденных случаев гриппа, только 3 ребенка вакцинированы. Очень важен этап профилактики всех инфекций, и должны вакцинировать ребятишек. Вакцина у нас хорошая. По законам эпидпроцесса, чем больше заболевших детей, тем будет выше тяжесть. Мы очень внимательно относимся к тем, кто к нам госпитализируется, — подчеркнула Татьяна Комиссарова.
Родителей врачи попросили не заниматься самолечением. Если ребенок заболевает — вызывайте врача.
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