«Больницы заполнены. Дети в реанимациях»: свиной грипп распространяется в НСО

— Преобладает грипп. Мы в своей больнице зарегистрировали 90 случаев гриппа. На сегодня на койках лежит более 20 человек с подтвержденным диагнозом «грипп». Приблизительно в одинаковых соотношениях — грипп А, Б и в том числе H1N1. Что касается тяжести — дети есть достаточно тяжелые в реанимации и на интенсивной терапии. Достаточно большое количество детей с респираторно-синцитиальный инфекцией. Это дети маленькие, которые находятся на кислородной поддержке, нуждаются в интенсивном длительном лечении, — отметила врач.