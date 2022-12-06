ОРВИ или ковид, свиной грипп или обычный: как понять по симптомам, чем я заболел

С наступлением холодов в России начала расти заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями: Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщал, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Тогда же в ведомстве сообщили, что, помимо гриппа и коронавируса, выявляют у пациентов риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и аденовирусы. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как отличить одно заболевание от другого.
— Нужно понимать, что ОРВИ — это большая группа заболеваний. Вирусы, которые их вызывают, относятся к совершенно разным группам, семействам, они даже не родственные, — говорит иммунолог Николай Крючков. — При этом проявляются они схожим образом. Если мы рассмотрим много таких пациентов с одним заболеванием, вторым, третьим, разница в распределении тех или иных симптомов будет: где-то один симптом чаще, где-то другой. Но на индивидуальном уровне это совершенно не позволяет никоим образом дифферинцировать между собой одно заболевание от другого.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Иммунолог говорит, что быстрым подъемом температуры до высоких значений характеризуют, как правило, грипп и ковид. Считается, что при других ОРВИ это реже встречается, но бывает, что и аденовирусная инфекция резко дает высокую температуру. Так что просто высокая температура не позволяет точно определить, грипп это или что-то другое.
— При гриппе характерны такие симптомы, как ломота в мышцах, в суставах, как еще говорят, в костях, и головная боль — это признаки классического гриппа, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Но вирусология меняется, меняется восприимчивость населения, иммунный ответ и, соответственно, клиническая картина.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Николай Крючков говорит, что циркулирующие в этом году РС-вирусы и метапневмовирусы чаще поражают нижние дыхательные пути, риновирусы — верхние дыхательные пути. Грипп и ковид могут зацепить и те, и другие. Однако, опять же, только по участку поражения нельзя сказать, чем именно болеет человек. К тому же вирус в организме может быть не один — это тоже дополнительные задачки для врачей.
— Микст-инфекция, когда заболевание вызывается одновременно несколькими вирусами, не такая уж редкость, — говорит Николай Крючков. — То есть человек может быть заражен одновременно гриппом и риновирусом, к примеру.
Иммунолог отмечает, что, хотя в отчетах Роспотребнадзора и есть данные о распространенности того или иного заболевания, стоит понимать, что они очень относительные.
— У нас не выполняется рутинная лабораторная диагностика ОРВИ. Проводятся популяционные исследования, но они тоже весьма ограниченные — и по выборке, и по методу ее формирования, — говорит он.
Однако данных Роспотребнадзора достаточно, чтобы точно знать, что в этом году в России «гуляет» грипп А(H1N1), более известный как свиной. Отличить его от других вариантов гриппа только по симптомам тоже не выйдет, симптомы схожие: высокая температура, боль в горле, кашель, общая слабость, недомогание, головные боли, ломота в теле.
— Мы сможем делать какие-то заключения об особенностях течения гриппа в этом сезоне, когда число случаев нарастет и мы увидим, как они будут протекать, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов.
Что касается ковида, то отличить его от гриппа и других ОРВИ тоже становится всё сложнее. Если в начале пандемии коронавирусную инфекцию можно было узнать по потере обоняния и частично вкуса, которые были характерны именно для нее, то с появлением новых штаммов эти симптомы стали встречаться реже.