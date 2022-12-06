ОРВИ или ковид, свиной грипп или обычный: как понять по симптомам, чем я заболел

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова .



Иммунолог говорит, что быстрым подъемом температуры до высоких значений характеризуют, как правило, грипп и ковид. Считается, что при других ОРВИ это реже встречается, но бывает, что и аденовирусная инфекция резко дает высокую температуру. Так что просто высокая температура не позволяет точно определить, грипп это или что-то другое.



— При гриппе характерны такие симптомы, как ломота в мышцах, в суставах, как еще говорят, в костях, и головная боль — это признаки классического гриппа, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Но вирусология меняется, меняется восприимчивость населения, иммунный ответ и, соответственно, клиническая картина.

