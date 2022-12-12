Режим повышенной готовности могут продлить до весны из-за подъема ОРВИ и свиного гриппа в НСО

В Новосибирской области режим повышенной готовности могут продлить до весны из-за подъема заболеваемости ОРВИ, свиным гриппом и ситуации с коронавирусом. Такое предложение озвучил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании сегодня,
— Отмечается четвертую неделю незначительный прирост заболевших. За неделю
Андрей Травников ответил, что ситуация, которая сложилась в регионе, — ожидаемая, а продление режима будет рассматриваться.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов добавил, что медики справляются. Ранее в регионе перепрофилировали несколько отделений для детей с ОРВИ.
Более подробно ситуацию с гриппом в регионе мы разбирали на прошлой неделе. Сообщалось, что сначала волна накрыла детей.