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Свиной грипп в НСО

Режим повышенной готовности могут продлить до весны из-за подъема ОРВИ и свиного гриппа в НСО

Его предложили установить до 1 марта 2023 года

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В регионе подъем заболеваемости ОРВИ, при этом заболеваемость коронавирусом также растет

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В Новосибирской области режим повышенной готовности могут продлить до весны из-за подъема заболеваемости ОРВИ, свиным гриппом и ситуации с коронавирусом. Такое предложение озвучил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании сегодня, 12 декабря.

— Отмечается четвертую неделю незначительный прирост заболевших. За неделю 25 956 новых случаев ОРВИ, что выше на 7%. Новосибирск дает 17 512 случаев — 7,4%. За неделю — 64 случая. В основном, как и по всей России, это H1N1 (свиной грипп) и единичные случаи гриппа Б. Происходит рост заболевших коронавирусом на 1,6%. Ситуация в принципе развивается не резко. Обсуждалось предложение о продлении режима повышенной готовности. В связи с подъемом заболеваемости в целом — до 1 марта 2023 года, — предложил Александр Щербатов, глава регионального Роспотребнадзора.

Андрей Травников ответил, что ситуация, которая сложилась в регионе, — ожидаемая, а продление режима будет рассматриваться.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов добавил, что медики справляются. Ранее в регионе перепрофилировали несколько отделений для детей с ОРВИ.

Более подробно ситуацию с гриппом в регионе мы разбирали на прошлой неделе. Сообщалось, что сначала волна накрыла детей.

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