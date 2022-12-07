СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 66.11
Тема дняСкачок заболеваемости ОРВИ и гриппом
Все новости
Все новости
Свиной грипп в НСО

Корпус больницы перепрофилируют из-за вспышки ОРВИ и гриппа среди детей в Новосибирске

Койки уже заполнены на 95%

2 336

У детей половина положительных проб показывает грипп А (свиной грипп), вторая половина — Б. Почти у всех взрослых выявляют именно свиной грипп

Поделиться

Из-за серьезного роста госпитализаций детей с ОРВИ и гриппом в Новосибирске перепрофилируют один из корпусов Детской городской больницы № 1. Об этом во время пресс-конференции 7 декабря в агентстве «Интерфакс» сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

— Понятно, что сейчас основной повод для вызовов — это повышение температуры. Так вот, с аналогичным периодом прошлой недели приблизительно две тысячи. Это приблизительно на 30% выросло по сравнению со средой прошлой недели, — отметила общий рост обращений к врачам Татьяна Анохина.

Особенно он заметен в случае с детьми.

— Идет рост госпитализаций детей — детская больница № 3, детская больница № 6 и педиатрическое отделение больницы № 25. Они заполнены даже с учетом выделенных дополнительных коек уже на 95%. И с пятницы этой недели мы перепрофилируем один корпус Детской больницы № 1. Там будет прекращено оказание специализированной помощи по различным профилям. И будут госпитализироваться дети лихорадкой. То есть с ОРЗ, и в том числе с гриппом, — сообщила врач.

В Новосибирской области у 90 детей найден грипп. Среди штаммов — грипп А — H1N1 (свиной грипп) и Б. У взрослых более половины проб показывают также грипп.

По теме

ГриппЗаболеваемостьСвиной гриппОРВИГрипп у детей
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2