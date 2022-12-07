Корпус больницы перепрофилируют из-за вспышки ОРВИ и гриппа среди детей в Новосибирске

Из-за серьезного роста госпитализаций детей с ОРВИ и гриппом в Новосибирске перепрофилируют один из корпусов Детской городской больницы
— Понятно, что сейчас основной повод для вызовов — это повышение температуры. Так вот, с аналогичным периодом прошлой недели приблизительно две тысячи. Это приблизительно на 30% выросло по сравнению со средой прошлой недели, — отметила общий рост обращений к врачам Татьяна Анохина.
Особенно он заметен в случае с детьми.
— Идет рост госпитализаций детей — детская больница
В Новосибирской области у 90 детей найден грипп. Среди штаммов — грипп А — H1N1 (свиной грипп) и Б. У взрослых более половины проб показывают также грипп.