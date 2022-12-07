«За три дня половина проб — грипп»: новосибирские врачи заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области резко возросло количество больных ОРВИ и гриппом. Об этом 7 декабря во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
— Четко видим за последние три недели — резко возросло количество респираторных инфекций. Детские врачи ощутили это первыми, потому что прирост пошел у них. Эту неделю мы фиксируем большой прирост заболевших взрослых. Буквально за последние три дня мы видим, что половина забранных проб пациентов дают нам положительные результаты на грипп. У взрослых почти в 90% — грипп А (свиной H1N1), грипп Б — единичные случаи, — поделилась статистикой Лариса Позднякова.
Грипп — очень серьезное заболевание, поэтому врачи просят новосибирцев не заниматься самолечением.
— Зарегистрировано 62 заболевших гриппом. Из них сегодня 30 с небольшим человек на койках. Но, слава богу, в отделениях реанимации с гриппом нет никого. То же самое, что в отделениях реанимации нет и больных с коронавирусом. Это очень хорошо, — добавила врач.
Среди взрослых в последнее время зафиксировано три микст-инфекции: коронавирус и грипп. Но они протекают нетяжело.
— С другой стороны, мы понимаем, что любой эпидпроцесс начинается потихоньку и разгоняется. И сначала это нетяжелые формы, а затем тяжесть увеличивается, — предупреждает врач.
В Новосибирской области у 90 детей найден грипп. Среди штаммов — грипп А (H1N1) (свиной грипп) и Б.