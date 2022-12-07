«За три дня половина проб — грипп»: новосибирские врачи заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ

— Четко видим за последние три недели — резко возросло количество респираторных инфекций. Детские врачи ощутили это первыми, потому что прирост пошел у них. Эту неделю мы фиксируем большой прирост заболевших взрослых. Буквально за последние три дня мы видим, что половина забранных проб пациентов дают нам положительные результаты на грипп. У взрослых почти в 90% — грипп А (свиной H1N1), грипп Б — единичные случаи, — поделилась статистикой Лариса Позднякова.