Откроют ли больничный дистанционно? Поликлиники примут в выходные? Почему не едет скорая? Отвечаем на вопросы о гриппе в НСО

Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится все больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. В части больниц отделения начали перепрофилировать, а поликлиники переводят работать с пятидневки на семидневку. Рассказываем, почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру.
«16 тысяч вызовов в сутки»
В течение трех недель в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Всего зарегистрировано 136 случаев гриппа, из них около 60% приходится на свиной грипп — штамм H1N1.
— Максимум зафиксированных случаев гриппа пришелся на прошлую неделю. Видим рост ОРВИ по всей территории Российской Федерации. Весенне-осенний период — это пиковый рост респираторных инфекций. Но на этом фоне мы не видим увеличения случаев новой коронавирусной инфекции, — объяснила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. — Последние пять дней идет увеличение обращений за медпомощью.
В основном регистрируется ОРВИ легкого течения и средней степени тяжести.
— Госпитализируются только около 3%, и это пациенты из группы риска — дети дошкольного возраста, беременные и взрослые пациенты, имеющие сопутствующие хронические неинфекционные заболевания, — добавила врач. — В НСО обычно до 7 тысяч вызовов врачей. За вчера зарегистрировали 16 тысяч в амбулаторном звене. Большая часть относится к вирусным заболеваниям.
Почему скорая может не приехать?
Если ваше состояние не тяжелое, — а его оценит диспетчер, принимающий вызов, — то тогда к вам придет врач из поликлиники.
— В несколько раз возросло количество обращений за скорой помощью. Диспетчеры дифференцируют вызовы, часть из них отдается на неотложную службу поликлиники, — объяснила Елена Аксенова. — Если вызвали скорую, и состояние легкой или средней степени тяжести, то поступит или звонок из поликлиники, или придет медработник. Скорая помощь будет обслуживать тяжелые случаи и группы риска. Все остальные вызовы переводятся в поликлинику.
К помощи пациентам привлекают студентов медуниверситета и медколледжа в зависимости от нагрузки на поликлиники.
В каких случаях стоит вызвать скорую?
По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александра Балабушевича, сама по себе высокая температура — не повод для вызова скорой помощи. Это обычная реакция организма на инфекцию.
— Если повышение температуры сопровождается рвотой, сыпью, нарушением сознания или развитием судорожного синдрома — это поводы для вызова скорой помощи, — рассказал Балабушевич.
Он добавил, что на приеме вызовов работают люди с медицинским образованием. Во время звонка они проводят опрос и определяют категорию вызова. Вызовы делят на неотложные и экстренные. Если вызов определен как неотложный, то пациенту должны сообщить, что заявку передадут в поликлинику по месту жительства.
Здесь мы подробнее рассказывали, когда стоит звонить в скорую, а когда — в поликлинику.
— Безусловно, ни один пациент без внимания не остается. Врач или фельдшер обязательно придет, но позже. Скорая в первую очередь обслуживает те ситуации, где есть угроза жизни человеку, — заключил Александр Балабушевич.
Что с местами в больницах
В Минздраве уверяют, что коечный фонд в регионе достаточен.
— Контролируем сохранение ежесуточного 15% свободного коечного фонда. Обращения — 60% дети, 40% взрослые. И из них только 3% нуждается в госпитализации, — сообщила Елена Аксенова.
Развернут дополнительный коечный фонд в стационарах. И еще открывается 40 коек в Краснообске для помощи детям.
— Призываем граждан соблюдать меры защиты — использовать маски при посещении мест скопления людей, общественного транспорта. Если есть признаки ОРВИ, то оставаться дома и не посещать коллективы, чтобы минимизировать закрытие классов и дистанционное обучение, — добавила врач.
Что делать, если заболел, и как оформят больничный
Нужно оформить вызов врача на дом или прийти в специальные кабинеты, которые выделили для пациентов с признаками ОРВИ. Они есть в каждой поликлинике и работают с 08:00 до 20:00.
Для открытия больничного обязателен очный осмотр врача.
— Допустимо при легком течении ведение пациента на аудиоконтроле или с использованием телемедицинских технологий. При стабильном течении заболевания — около 7 дней — возможно дистанционное закрытие больничного листа. Открывают больничный лист только после осмотра, — отметила замминистра.
В выходные поликлиники теперь также будут работать, как в будни — с 08:00 до 20:00. Вновь открыты кабинеты телемедконсультаций.
— Мы выводим все поликлиники в режим полного рабочего дня в субботу и воскресенье. Все поликлиники будут работать до последнего пациента. И вызовы будут приниматься до 19:00, — объяснила Елена Аксенова.
Как поликлиники будут работать в праздники?
Из-за роста заболеваемости ОРВИ поликлиники перевели на семидневку. По словам Елены Аксеновой, это временная мера. Минздрав будет следить за эпидситуацией:
— Как только она позволит вывести поликлиники в обычный режим, мы это сделаем, — сказала замминистра.
Во время новогодних праздников поликлиники работают с 9 до 15 часов. Кроме того, по графику есть дни, когда работают пункты выписки и отпуска льготных лекарств, рентген, лаборатории и врачи-специалисты.
— Если эпидемиологическая ситуация будет так же напряжена, то будем ставить вопрос, чтобы в праздничные дни поликлиники тоже работали полный день, — поделилась планами Елена Аксенова.
Линия 122 перегружена. Что делать?
Для начала стоит попробовать позвонить позже. По словам Елены Аксеновой, пик обращений приходится на 8 утра — в это время на линию выводят максимум операторов. Кроме того, записаться можно через «Госуслуги» или чат-бот Минздрава региона в телеграме.
Все вызовы вносят в общий журнал, а затем их обрабатывают сотрудники поликлиники.
— Если человек недомогает и понимает, что не пойдет на работу, то мы так же оформим вызов и в 10, и в 11 — в течение рабочего дня. Кроме того, в поликлиниках работают кабинеты для приема по живой очереди обратившихся непосредственно с респираторными заболеваниями, — сказала Аксенова.
Неосложненные вызовы из регистратуры должны обслуживать в течение суток. Если за это время к вам не пришел врач, следует еще раз позвонить в регистратуру или по номеру 122.
Пока, по информации Минздрава, медики справляются с нагрузкой. Ранее в регионе перепрофилировали несколько отделений для детей с ОРВИ. Из-за подъема заболеваемости Роспотребнадзор даже предложил продлить режим повышенной готовности.