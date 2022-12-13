Откроют ли больничный дистанционно? Поликлиники примут в выходные? Почему не едет скорая? Отвечаем на вопросы о гриппе в НСО

«16 тысяч вызовов в сутки»

В течение трех недель в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Всего зарегистрировано 136 случаев гриппа, из них около 60% приходится на свиной грипп — штамм H1N1.



— Максимум зафиксированных случаев гриппа пришелся на прошлую неделю. Видим рост ОРВИ по всей территории Российской Федерации. Весенне-осенний период — это пиковый рост респираторных инфекций. Но на этом фоне мы не видим увеличения случаев новой коронавирусной инфекции, — объяснила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. — Последние пять дней идет увеличение обращений за медпомощью.