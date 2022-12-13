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Свиной грипп в НСО

Откроют ли больничный дистанционно? Поликлиники примут в выходные? Почему не едет скорая? Отвечаем на вопросы о гриппе в НСО

Собрали самые важные заявления замминистра здравоохранения и главврача скорой

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Большинство случаев гриппа сейчас относятся к свиному

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Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится все больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. В части больниц отделения начали перепрофилировать, а поликлиники переводят работать с пятидневки на семидневку. Рассказываем, почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру.

«16 тысяч вызовов в сутки»

В течение трех недель в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Всего зарегистрировано 136 случаев гриппа, из них около 60% приходится на свиной грипп — штамм H1N1.

— Максимум зафиксированных случаев гриппа пришелся на прошлую неделю. Видим рост ОРВИ по всей территории Российской Федерации. Весенне-осенний период — это пиковый рост респираторных инфекций. Но на этом фоне мы не видим увеличения случаев новой коронавирусной инфекции, — объяснила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. — Последние пять дней идет увеличение обращений за медпомощью.

В основном регистрируется ОРВИ легкого течения и средней степени тяжести.

— Госпитализируются только около 3%, и это пациенты из группы риска — дети дошкольного возраста, беременные и взрослые пациенты, имеющие сопутствующие хронические неинфекционные заболевания, — добавила врач. — В НСО обычно до 7 тысяч вызовов врачей. За вчера зарегистрировали 16 тысяч в амбулаторном звене. Большая часть относится к вирусным заболеваниям.

Почему скорая может не приехать?

Если ваше состояние не тяжелое, — а его оценит диспетчер, принимающий вызов, — то тогда к вам придет врач из поликлиники.

— В несколько раз возросло количество обращений за скорой помощью. Диспетчеры дифференцируют вызовы, часть из них отдается на неотложную службу поликлиники, — объяснила Елена Аксенова. — Если вызвали скорую, и состояние легкой или средней степени тяжести, то поступит или звонок из поликлиники, или придет медработник. Скорая помощь будет обслуживать тяжелые случаи и группы риска. Все остальные вызовы переводятся в поликлинику.

К помощи пациентам привлекают студентов медуниверситета и медколледжа в зависимости от нагрузки на поликлиники.

Скорая помощь в первую очередь обслуживает пациентов, чья жизнь в опасности. Если у вас высокая температура без осложнений, лучше вызвать врача на дом

Скорая помощь в первую очередь обслуживает пациентов, чья жизнь в опасности. Если у вас высокая температура без осложнений, лучше вызвать врача на дом

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В каких случаях стоит вызвать скорую?


По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александра Балабушевича, сама по себе высокая температура — не повод для вызова скорой помощи. Это обычная реакция организма на инфекцию.

— Если повышение температуры сопровождается рвотой, сыпью, нарушением сознания или развитием судорожного синдрома — это поводы для вызова скорой помощи, — рассказал Балабушевич.

Он добавил, что на приеме вызовов работают люди с медицинским образованием. Во время звонка они проводят опрос и определяют категорию вызова. Вызовы делят на неотложные и экстренные. Если вызов определен как неотложный, то пациенту должны сообщить, что заявку передадут в поликлинику по месту жительства.

Здесь мы подробнее рассказывали, когда стоит звонить в скорую, а когда — в поликлинику.

— Безусловно, ни один пациент без внимания не остается. Врач или фельдшер обязательно придет, но позже. Скорая в первую очередь обслуживает те ситуации, где есть угроза жизни человеку, — заключил Александр Балабушевич.

Памятка о том, в каких случаях следует вызывать скорую

Памятка о том, в каких случаях следует вызывать скорую

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Что с местами в больницах

В Минздраве уверяют, что коечный фонд в регионе достаточен.

— Контролируем сохранение ежесуточного 15% свободного коечного фонда. Обращения — 60% дети, 40% взрослые. И из них только 3% нуждается в госпитализации, — сообщила Елена Аксенова.

Развернут дополнительный коечный фонд в стационарах. И еще открывается 40 коек в Краснообске для помощи детям.

— Призываем граждан соблюдать меры защиты — использовать маски при посещении мест скопления людей, общественного транспорта. Если есть признаки ОРВИ, то оставаться дома и не посещать коллективы, чтобы минимизировать закрытие классов и дистанционное обучение, — добавила врач.

Что делать, если заболел, и как оформят больничный

Нужно оформить вызов врача на дом или прийти в специальные кабинеты, которые выделили для пациентов с признаками ОРВИ. Они есть в каждой поликлинике и работают с 08:00 до 20:00.

Для открытия больничного обязателен очный осмотр врача.

— Допустимо при легком течении ведение пациента на аудиоконтроле или с использованием телемедицинских технологий. При стабильном течении заболевания — около 7 дней — возможно дистанционное закрытие больничного листа. Открывают больничный лист только после осмотра, — отметила замминистра.

В выходные поликлиники теперь также будут работать, как в будни — с 08:00 до 20:00. Вновь открыты кабинеты телемедконсультаций.

— Мы выводим все поликлиники в режим полного рабочего дня в субботу и воскресенье. Все поликлиники будут работать до последнего пациента. И вызовы будут приниматься до 19:00, — объяснила Елена Аксенова.

Грипп — это тяжелое заболевание, которое требует обязательного лечения у врача

Грипп — это тяжелое заболевание, которое требует обязательного лечения у врача

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Как поликлиники будут работать в праздники?

Из-за роста заболеваемости ОРВИ поликлиники перевели на семидневку. По словам Елены Аксеновой, это временная мера. Минздрав будет следить за эпидситуацией:

— Как только она позволит вывести поликлиники в обычный режим, мы это сделаем, — сказала замминистра.

Во время новогодних праздников поликлиники работают с 9 до 15 часов. Кроме того, по графику есть дни, когда работают пункты выписки и отпуска льготных лекарств, рентген, лаборатории и врачи-специалисты.

— Если эпидемиологическая ситуация будет так же напряжена, то будем ставить вопрос, чтобы в праздничные дни поликлиники тоже работали полный день, — поделилась планами Елена Аксенова.

Линия 122 перегружена. Что делать?

Для начала стоит попробовать позвонить позже. По словам Елены Аксеновой, пик обращений приходится на 8 утра — в это время на линию выводят максимум операторов. Кроме того, записаться можно через «Госуслуги» или чат-бот Минздрава региона в телеграме.

Все вызовы вносят в общий журнал, а затем их обрабатывают сотрудники поликлиники.

— Если человек недомогает и понимает, что не пойдет на работу, то мы так же оформим вызов и в 10, и в 11 — в течение рабочего дня. Кроме того, в поликлиниках работают кабинеты для приема по живой очереди обратившихся непосредственно с респираторными заболеваниями, — сказала Аксенова.

Неосложненные вызовы из регистратуры должны обслуживать в течение суток. Если за это время к вам не пришел врач, следует еще раз позвонить в регистратуру или по номеру 122.

Вызов из регистратуры должны обслужить в течение суток

Вызов из регистратуры должны обслужить в течение суток

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Пока, по информации Минздрава, медики справляются с нагрузкой. Ранее в регионе перепрофилировали несколько отделений для детей с ОРВИ. Из-за подъема заболеваемости Роспотребнадзор даже предложил продлить режим повышенной готовности.

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