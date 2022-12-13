«До последнего пациента»: поликлиники будут принимать новосибирцев в выходные из-за роста ОРВИ и гриппа

Поликлиники Новосибирска будут принимать пациентов в субботу и воскресенье из-за роста ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова сегодня, 13 декабря, во время брифинга.
— Мы выводим все поликлиники в режим полного рабочего дня в субботу и воскресенье. Все поликлиники будут работать с 08:00 и до 20:00, скажем так — до последнего пациента. И вызовы будут приниматься до 19:00, — объяснила Елена Аксенова.
В Новосибирской области за сутки врачи получили 16 тысяч вызовов — обычно эта цифра колеблется в пределах 7 тысяч. В это время в регионе предлагают продлить режим повышенной готовности, а десятки классов отправляют на дистанционное обучение.