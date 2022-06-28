«Для ребенка это страшное потрясение»: выпускницу лишили золотой медали за три балла ЕГЭ
По словам мамы, их уверяли, что результаты по предметам по выбору не будут влиять на аттестат
В Волгограде выпускницу школы лишили золотой медали из-за трех баллов на ЕГЭ.
— Дочь все 11 лет училась и старалась, я за нее ни разу не ходила в школу, ни разу ничего у учителей не выпрашивала и не просила. Она всё делала и всего добивалась сама, — рассказала волгоградка. — Когда пришло время выбирать экзамены, она выбрала историю и обществознание, химию ей посоветовали выбрать в школе, дочь согласилась, так как хотела также проверить свои знания. Нас в школе уверяли, что результаты экзаменов не повлияют на медаль. Главное было сдать обязательные предметы.
По словам мамы девочки, все экзамены ее дочь сдала на хорошие баллы, кроме одного.
— Дочь набрала 33 балла по химии, это меньше проходного, — рассказала мама девочки. — Нам тут же позвонила директор и сообщила, что недавно вышло новое постановление. Она говорила, вся область в шоке от того, что судьба медали теперь зависит и от результатов экзаменов по предметам по выбору. Дочь лишили медали за три балла... Для ребенка это страшное потрясение, все усилия, 11 лет труда — просто в никуда. Для нее важно было доказать себе, что она может без родителей, без поблажек получить эту медаль.
По словам волгоградки, с первого дня подготовки к экзаменам ее дочь уверяли, что результаты экзаменов по выбранным предметам значения для аттестата иметь не будут. Корреспонденты V1.RU направили запрос в Комитет образования Волгоградской области — в ведомстве подтвердили, что результаты экзаменов имеют значение для медалей.
— Выдача аттестатов о среднем общем образовании с отличием осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России от 5 октября
Журналисты попытались связаться с директором школы, однако на телефоны так и не ответили. В администрации Волгограда же настаивают, что родители школьницы заранее знали о порядке присвоения аттестатов с отличием.
— Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускникам
Во время нынешней экзаменационной кампании регулярно возникают спорные ситуации. Некоторые из них приводят также к аннулированию результатов. Наши коллеги собрали истории выпускников этого года в отдельном материале.