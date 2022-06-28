«Для ребенка это страшное потрясение»: выпускницу лишили золотой медали за три балла ЕГЭ

По словам мамы девочки, все экзамены ее дочь сдала на хорошие баллы, кроме одного.

— Дочь набрала 33 балла по химии, это меньше проходного, — рассказала мама девочки. — Нам тут же позвонила директор и сообщила, что недавно вышло новое постановление. Она говорила, вся область в шоке от того, что судьба медали теперь зависит и от результатов экзаменов по предметам по выбору. Дочь лишили медали за три балла... Для ребенка это страшное потрясение, все усилия, 11 лет труда — просто в никуда. Для нее важно было доказать себе, что она может без родителей, без поблажек получить эту медаль.