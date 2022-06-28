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«Для ребенка это страшное потрясение»: выпускницу лишили золотой медали за три балла ЕГЭ

По словам мамы, их уверяли, что результаты по предметам по выбору не будут влиять на аттестат

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Как объяснили в администрации Волгограда, результаты ЕГЭ влияют на медаль, это касается и предметов по выбору

Как объяснили в администрации Волгограда, результаты ЕГЭ влияют на медаль, это касается и предметов по выбору

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В Волгограде выпускницу школы лишили золотой медали из-за трех баллов на ЕГЭ.

— Дочь все 11 лет училась и старалась, я за нее ни разу не ходила в школу, ни разу ничего у учителей не выпрашивала и не просила. Она всё делала и всего добивалась сама, — рассказала волгоградка. — Когда пришло время выбирать экзамены, она выбрала историю и обществознание, химию ей посоветовали выбрать в школе, дочь согласилась, так как хотела также проверить свои знания. Нас в школе уверяли, что результаты экзаменов не повлияют на медаль. Главное было сдать обязательные предметы.

По словам мамы девочки, все экзамены ее дочь сдала на хорошие баллы, кроме одного.

— Дочь набрала 33 балла по химии, это меньше проходного, — рассказала мама девочки. — Нам тут же позвонила директор и сообщила, что недавно вышло новое постановление. Она говорила, вся область в шоке от того, что судьба медали теперь зависит и от результатов экзаменов по предметам по выбору. Дочь лишили медали за три балла... Для ребенка это страшное потрясение, все усилия, 11 лет труда — просто в никуда. Для нее важно было доказать себе, что она может без родителей, без поблажек получить эту медаль.

По словам волгоградки, с первого дня подготовки к экзаменам ее дочь уверяли, что результаты экзаменов по выбранным предметам значения для аттестата иметь не будут. Корреспонденты V1.RU направили запрос в Комитет образования Волгоградской области — в ведомстве подтвердили, что результаты экзаменов имеют значение для медалей.

— Выдача аттестатов о среднем общем образовании с отличием осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», — сообщили в ведомстве. — В случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускникам необходимо набрать 5 баллов по учебному предмету «Математика» базового уровня, не менее 70 баллов — по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ, а также удовлетворительные результаты по всем сдаваемым учебным предметам по выбору, по химии минимальный балл — 36.

Журналисты попытались связаться с директором школы, однако на телефоны так и не ответили. В администрации Волгограда же настаивают, что родители школьницы заранее знали о порядке присвоения аттестатов с отличием.

— Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускникам 11-го класса, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, а также набравшим не менее определенного количества баллов при сдаче ЕГЭ — это касается не только обязательных предметов, но и предметов по выбору. Результаты повторной государственной итоговой аттестации при этом не учитываются, — настаивают в администрации Волгограда. — Данный порядок закреплен действующим законодательством (в частности, приказом Минпросвещения РФ от 05.10.2020 № 546 (ред. от 21.04.2022) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»). Перед проведением экзаменов администрации волгоградских школ организуют для родителей и выпускников разъяснительную работу, встречи, собрания, где школьники и их родители могут задать все интересующие вопросы. Такие тематические беседы проводились и с родителями выпускников школы, где учится эта школьница.

Во время нынешней экзаменационной кампании регулярно возникают спорные ситуации. Некоторые из них приводят также к аннулированию результатов. Наши коллеги собрали истории выпускников этого года в отдельном материале.

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