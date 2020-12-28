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Когда новосибирские студенты вернутся к очному обучению? Отвечает министр образования

Ковидом в школах региона болеют 57 детей

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В вузах ковидом болеет <nobr class="_">91 студент</nobr>

В вузах ковидом болеет 91 студент

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Новосибирские студенты смогут вернуться к очному обучению в феврале

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, когда смогут вернуться к обучению в вузах и колледжах.

— На оперштабе после праздников будем обсуждать возвращение к очной работе студентов среднего профессионального образования. По приказу федерального министерства студенты вузов до 6 февраля находятся на дистанционной форме обучения, — рассказал во время брифинга 28 декабря министр образования НСО Сергей Федорчук.

Он сообщил, что в школах региона ковидом болеют 57 детей и 62 педагога, а в вузах — 42 преподавателя и 91 студент.

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В начале декабря министр образования НСО ответил на основные вопросы об обучении детей зимой. Он объяснил, в каком формате может пройти третья четверть.

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