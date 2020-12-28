Когда новосибирские студенты вернутся к очному обучению? Отвечает министр образования

Новосибирские студенты смогут вернуться к очному обучению в феврале
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, когда смогут вернуться к обучению в вузах и колледжах.
— На оперштабе после праздников будем обсуждать возвращение к очной работе студентов среднего профессионального образования. По приказу федерального министерства студенты вузов до
Он сообщил, что в школах региона ковидом болеют 57 детей и 62 педагога, а в вузах — 42 преподавателя и 91 студент.
В начале декабря министр образования НСО ответил на основные вопросы об обучении детей зимой. Он объяснил, в каком формате может пройти третья четверть.