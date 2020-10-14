Теперь уже точно: Москва отправляет старшеклассников на дистанционное обучение

В Москве учеников с 6-го по 11-й класс отправляют на дистант. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Школьники будут учиться дистанционно 2 недели с 19 октября. Ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.
— Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу, — объяснил свое решение мэр Москвы.
Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, не будут работать до 1 ноября. Аналогичные меры рекомендовано принять негосударственным образовательным организациям.
Также планируется новая мера для учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Уроки будут вести студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме.
Ранее уже появлялась информация о том, что школьники Москвы и еще нескольких регионов отправятся на дистант, однако в Министерстве просвещения ее опровергли.