3,5 миллиарда выделили на строительство детских садов в Новосибирской области

3,5 миллиарда из федерального и регионального бюджетов выделили на строительство детских садов в Новосибирской области в 2020–2021 годах.

Об этом сегодня, 8 октября , на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

На эти деньги в области должно появиться 27 новых детсадов, в которых будут места для 5000 детей.

— По статистике, у нас охват на территории региона по дошкольному образованию от 1,5 до 3 лет составляет более 15 тысяч детей. Не охвачено порядка 8 тысяч детей. Наиболее остро стоит проблема в Новосибирске — более 7 тысяч мест — и городе Оби, — рассказал Нелюбов.