3,5 миллиарда выделили на строительство детских садов в Новосибирской области

НСО получит 3,5 миллиарда на строительство 27 детских садов
3,5 миллиарда из федерального и регионального бюджетов выделили на строительство детских садов в Новосибирской области в 2020–2021 годах.
Об этом сегодня,
На эти деньги в области должно появиться 27 новых детсадов, в которых будут места для 5000 детей.
— По статистике, у нас охват на территории региона по дошкольному образованию от 1,5 до 3 лет составляет более 15 тысяч детей. Не охвачено порядка 8 тысяч детей. Наиболее остро стоит проблема в Новосибирске — более 7 тысяч мест — и городе Оби, — рассказал Нелюбов.
В 2020 году планируется построить 20 детсадов (12 из них в Новосибирске), а в
— Из общего количества созданных мест около 35% — группы для детей от 1,5 до 3 лет. Мы ограничены санитарно-эпидемиологическими требованиями: не выше первого этажа, обязательно оборудованы специальные помещения. В ближайшее время, по итогам 2020 года, по доступности дошкольных мест мы выйдем на показатель около 75%. Но остаётся эта задача. За счёт создания групп компенсирующего обучения, переоборудования помещений, выпуска детей, конечно, мы будем решать. К
В конце августа НГС рассказывал, как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду, — как уменьшить стресс, можно почитать здесь.