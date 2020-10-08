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3,5 миллиарда выделили на строительство детских садов в Новосибирской области

На эти деньги обещают построить 27 детсадов за 2 года

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Сейчас по всей области мест в детсадах нет для <nobr class="_">8 тысяч</nobr> детей

Сейчас по всей области мест в детсадах нет для 8 тысяч детей

НСО получит 3,5 миллиарда на строительство 27 детских садов

3,5 миллиарда из федерального и регионального бюджетов выделили на строительство детских садов в Новосибирской области в 2020–2021 годах.

Об этом сегодня, 8 октября, на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

На эти деньги в области должно появиться 27 новых детсадов, в которых будут места для 5000 детей.

— По статистике, у нас охват на территории региона по дошкольному образованию от 1,5 до 3 лет составляет более 15 тысяч детей. Не охвачено порядка 8 тысяч детей. Наиболее остро стоит проблема в Новосибирске — более 7 тысяч мест — и городе Оби, — рассказал Нелюбов.

В 2020 году планируется построить 20 детсадов (12 из них в Новосибирске), а в 2021-м — 7. По словам замгубернатора, новые детсады должны частично решить вопрос с нехваткой мест.

— Из общего количества созданных мест около 35% — группы для детей от 1,5 до 3 лет. Мы ограничены санитарно-эпидемиологическими требованиями: не выше первого этажа, обязательно оборудованы специальные помещения. В ближайшее время, по итогам 2020 года, по доступности дошкольных мест мы выйдем на показатель около 75%. Но остаётся эта задача. За счёт создания групп компенсирующего обучения, переоборудования помещений, выпуска детей, конечно, мы будем решать. К 2021-му мы, конечно, до конца не решим, потому что это требует вливаний, — объяснил Нелюбов.

В конце августа НГС рассказывал, как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду, — как уменьшить стресс, можно почитать здесь.

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