С 1 декабря единое пособие назначают по новым правилам: доход семьи будут считать по-другому

На днях правительство утвердило постановление, меняющее правила назначения единого пособия. Эта мера поддержки для семей с детьми появилась в январе 2023 года, и в течение всего года ее дорабатывали и вносили изменения. Новые поправки касаются учета доходов — некоторые из них теперь учитываться не будут. Разбираемся, что изменится.
Что за пособие
Единое пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума, для беременных — от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).
Пособие назначают семьям и беременным женщинам с доходами ниже прожиточного минимума на человека. В каждом регионе он устанавливается индивидуально, в среднем по России в 2023 году составляет
Что изменится
Сейчас при расчете дохода семьи учитываются не только зарплаты всех членов семьи, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, стипендии и гранты, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и ряд других доходов. Не учитывается маткапитал и доходы мобилизованных.
Постановление правительства добавляет еще несколько категорий доходов, которые проигнорируют, определяя, положено семье пособие или нет. Не будут учитываться деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».
В пресс-службе Минтруда сообщили, что также изменятся правила назначения единого пособия самозанятым, которые не имеют ни других доходов, ни объективных причин для их отсутствия (такими причинами может быть, например, уход за инвалидом и другие обстоятельства из специального списка).
— Пособие будет назначаться только в том случае, если годовой доход от самозанятости превышает два МРОТ при регулярном заработке, — сообщили в профильном министерстве. — Это правило не касается тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода. Также минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не касаются граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему «правилу нулевого дохода».
Еще одно изменение касается алиментов: если они назначены судом, то будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Если при этом алименты перечисляются без участия службы судебных приставов — сумму получаемых алиментов можно указать самостоятельно. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Соцфонд запросит эту информацию у ФССП.
— Если алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда, — сообщили в пресс-службе Минтруда. — Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей.
Новые правила учета алиментов начнут действовать в июне 2024 года, а все остальные изменения вступили в силу со дня опубликования постановления — 1 декабря.