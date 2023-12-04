С 1 декабря единое пособие назначают по новым правилам: доход семьи будут считать по-другому

Что изменится

Сейчас при расчете дохода семьи учитываются не только зарплаты всех членов семьи, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, стипендии и гранты, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и ряд других доходов. Не учитывается маткапитал и доходы мобилизованных.



Постановление правительства добавляет еще несколько категорий доходов, которые проигнорируют, определяя, положено семье пособие или нет. Не будут учитываться деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

