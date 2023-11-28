Как изменятся детские пособия в 2024 году: объясняем в одной картинке

На январь 2024 года в России запланирована индексация прожиточных минимумов. Их всего четыре: для трудоспособного населения, для детей, для пенсионеров и общий для всех — на душу населения. На основании этих показателей проводят массу расчетов (например, недавно к прожиточному минимуму привязали допустимую стоимость агитматериалов на выборах), но в основном их используют при назначении различных мер соцподдержки. В частности, именно от прожиточных минимумов зависит универсальное пособие — и его размеры, и условия назначения.

