Как изменятся детские пособия в 2024 году: объясняем в одной картинке

На январь 2024 года в России запланирована индексация прожиточных минимумов. Их всего четыре: для трудоспособного населения, для детей, для пенсионеров и общий для всех — на душу населения. На основании этих показателей проводят массу расчетов (например, недавно к прожиточному минимуму привязали допустимую стоимость агитматериалов на выборах), но в основном их используют при назначении различных мер соцподдержки. В частности, именно от прожиточных минимумов зависит универсальное пособие — и его размеры, и условия назначения.
В каждом регионе прожиточный минимум устанавливают отдельно, но существуют также общероссийские показатели. В среднем по России ПМ на душу населения составит
Универсальное пособие для семей с детьми назначают, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения. Сейчас ПМ на душу населения составляет
Размер самого пособия рассчитывают, беря за основу детский прожиточный минимум. Базово назначают 50% на каждого ребенка в семье. Сейчас это 6972 рубля, в 2024 году сумма вырастет до 7494 рублей. Если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25% — в следующем году «среднее» пособие составит
Универсальное пособие могут получать не только семьи с детьми, но и женщины, которые только готовятся стать мамами. Право на выплаты имеют беременные, которые встали на учет на ранних сроках и находятся в трудной жизненной ситуации. Трудность ситуации тоже оценивают по уровню дохода и рассчитывают пособие по тому же принципу, но за основу берут ПМ трудоспособного населения. Соответственно, сумма пособия будет колебаться от 8422 до
Помимо доходов семьи при назначении универсального пособия оценивают ее имущество: дома, квартиры, дачи, гаражи, машины, мотоциклы, даже моторные лодки. Существует «базовый уровень» имущества, при котором пособие назначают, если же есть что-то сверх него — отказывают. Еще одно условие, которое должно быть соблюдено: все взрослые члены семьи должны иметь какие-либо трудовые доходы. Это называется «правилом нулевого дохода» — подробнее о том, как оно устроено, мы рассказывали ранее.
С 1 января также повысят минимальный размер оплаты труда — соответствующий закон 27 ноября подписал Владимир Путин. Согласно документу, МРОТ в 2024 году составит