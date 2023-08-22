«Встанут транспорт, уборка дворов и стройки». Как простые россияне и эксперты отреагировали на отток мигрантов после падения рубля

Как правило, иностранные рабочие получают больше, чем российские. Просто потому, что они берут сверхурочную работу и вкалывают. У них дополнительные расходы на жилье, на то, чтобы отправить деньги на родину. Они должны работать больше и получают, соответственно, больше. Больше и изнашиваются, конечно. Поэтому, если кто-то уезжает, то только по той причине, что планировал это сделать раньше.



Россия для мигрантов из безвизовой Средней Азии по-прежнему актуальна. Больше, кроме России, ехать им некуда. Чтобы было понимание, у нас сейчас находится около 2,5 миллиона иностранных рабочих. Из них 600–700 тысяч в Москве. В московском регионе — 40–45% иностранной рабочей силы. И деваться, собственно говоря, им некуда.