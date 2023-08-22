«Встанут транспорт, уборка дворов и стройки». Как простые россияне и эксперты отреагировали на отток мигрантов после падения рубля

После последнего падения курса рубля среди трудовых мигрантов пошли разговоры о том, что нужно возвращаться на родину или искать работу в другой стране. Сами они объяснили это тем, что наша валюта ослабла не только по отношению к доллару, но также к узбекскому суму и таджикскому сомони. То есть фактически в переводе на свои деньги они стали зарабатывать меньше.
Чтобы разобраться в этом вопросе, корреспонденты MSK1.RU поговорили с экспертами и спросили у них, ждать ли массового оттока мигрантов и что изменится, если они начнут уезжать из России.
«Стремятся стать гражданами РФ»
Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский:
— Большого количества мигрантов, возвращающихся на родину в связи с курсом доллара, нет. Всё как было, так и осталось. Как только возникает любая кризисная ситуация, сразу же возникают мысли о том, что сотни тысяч, а то и миллионы людей покинут Россию. И никто, как выясняется, не уезжает. Это всё слухи, которые преувеличивают в несколько раз.
Как правило, иностранные рабочие получают больше, чем российские. Просто потому, что они берут сверхурочную работу и вкалывают. У них дополнительные расходы на жилье, на то, чтобы отправить деньги на родину. Они должны работать больше и получают, соответственно, больше. Больше и изнашиваются, конечно. Поэтому, если кто-то уезжает, то только по той причине, что планировал это сделать раньше.
Россия для мигрантов из безвизовой Средней Азии по-прежнему актуальна. Больше, кроме России, ехать им некуда. Чтобы было понимание, у нас сейчас находится около 2,5 миллиона иностранных рабочих. Из них 600–700 тысяч в Москве. В московском регионе — 40–45% иностранной рабочей силы. И деваться, собственно говоря, им некуда.
Они стремятся стать гражданами РФ, интегрироваться и адаптироваться здесь. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. И таких людей много.
Помимо выходцев из Средней Азии у нас работают люди из Азербайджана, Армении, Молдавии, с Украины и так далее. Да, кстати говоря, из визовых стран могут быть проблемы с рабочими, потому что им обещали одну зарплату в долларовом эквиваленте, то в таком случае, если подписан контракт, работодатель вынужден заплатить. Но их не так уж и много. Но речь идет о тысячах, даже не о десятках тысяч человек.
«Это просто паника»
Юрист в сфере миграционного законодательства Насим Абдуллаев:
— Мигранты, которые приехали сюда, до сих пор работают на территории России, как и работали. Вопрос в тех людях, которые хотели сюда приехать. Они теперь очень задумываются, есть ли смысл переезжать в Россию. Поскольку доллар взлетел, а они переводят 70–80% денег к себе в страны родным. Учитывая конвертацию доллара, то в России всё стало практически как и у них в странах.
Гастарбайтеры в России существовали, существуют и, скорее всего, будут существовать. Есть случаи, когда трудовые мигранты работают по несколько месяцев, а потом оказываются на улице без денег, без заработной платы, поскольку они работали без трудового договора, хотя есть патент и они платят налог. Это я говорю исключительно о строительном секторе. Если же взять сектор обслуживания, например быстрого питания, то там всё очень хорошо и редко происходят подобного рода случаи, когда оставляют без заработной платы.
В общем, те, кто уже находится на территории России, не будут уезжать. Это однозначно. Только из-за того, что курс доллара поднялся, они не собираются покидать страну. Хотя стоит отметить, что ситуация для них стала достаточно плачевной, потому что из-за переводов в свои страны они теряют много денег. Стоит отметить, что сектор, в котором заняты трудовые мигранты, это не тот сектор, где люди постоянно держатся. То есть это сменяемое место. Это не банк и не IT, где можно прийти и стабильно работать. Строительный сектор, доставка, сельское хозяйство — это всё временно. Но здесь всегда были места для работы и там никогда не будет пусто.
Эта тема вызвала бурные обсуждения среди россиян: одни стали переживать, что встанут стройки и будут проблемы с уборкой в городах, другие уверены, что без гастарбайтеров жизнь станет только лучше. Публикуем мнения читателей Городских порталов по поводу падения рубля и оттока трудовых мигрантов.
Разгибатель Скреп, Москва:
— Да ладно, вон цифровой рубль одобрили — теперь заживем! Правда, такое уже когда-то уже было, «трудодни» называлось.
Гость, Санкт-Петербург:
— Три миллиона таджиков приехали в Россию в прошлом году. В Нью-Йорке Брайтон-Бич из русского квартала превратился в узбекский. Все продвинутые азиатские эмигранты перемещаются по миру в тепленькие места. Сюда едут жители сёл, без образования.
Гость, Архангельск:
— Многие узбеки и таджики здесь уже давно живут — создали семьи и нарожали детей. Поэтому они кризис будут переживать здесь вместе с нами.
Гость, Владивосток:
— Не стоит переживать из-за роста доллара или падения рубля (называйте как хотите). Россия большая, и здесь есть всё для того, чтобы нескольким людям хорошо, а всем остальным плохо жить. В общем, стабильность.
Гость, Волгоград:
— Мигрантам попутного ветра! А Элечку (вероятно, речь идет о главе Центробанка Эльвире Набиулиной. — Прим. ред.) давно пора убирать вместе со своим коллективом.
Гость, Екатеринбург:
— Теперь представьте, что мигранты свалили: общественный транспорт встал, уборка помещений, улиц и дворов от мусора встала, 99% фастфуда встало, стройки встали и так далее. Что будете делать?
Гость, Иркутск:
— Почему теме мигрантов уделяют столько внимания? Подумаешь, где-то на стройке несколько узбеков работает. Уедут они или нет — разницы никакой.
Гость, Казань:
— Татары тоже нерусские, но россияне. Поэтому пусть таджики уезжают, а Москва дает рабочие места татарам. Только пусть платят не как мигрантам, а как гражданам РФ.
Гость, Краснодар:
— Если мигранты массово начнут уезжать, то по экономике России будет нанесен огромный удар, который будет намного ощутимее и серьезнее, чем падение рубля.
Гость, Красноярск:
— Да пусть эти гастарбайтеры уезжают, и поскорее. То, что происходит в Москве, в местах, где их перебор, нормальным не назовешь. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло, пусть уезжают. Всех выпускать, никого не запускать!
279916064, Новосибирск:
— Многие россияне относятся к мигрантам как к людям второго сорта. А вы на себя посмотрите. Русские сами сейчас — мигранты во многих странах мира: в США, Германии, Турции, Грузии, Армении и даже Казахстане. Хотите, чтобы с вами тоже как с куском г*вна обращались?
Гость, Омск:
— А зачем вообще экономику укреплять? Слабый рубль нам выгоден, больше рублей будет в бюджете.
Гость, Пермь:
— А к нам негров завезут, они нам СПИД подарят и BLM устроят. Вспомним еще не раз работящих узбеков добрым словом.
Гость, Ростов-на-Дону:
— Чего мы за гастарбайтеров переживаем, других проблем нет? Они здесь зарабатывают, отправляют деньги на родину и там отлично живут. Пусть едут на родину, зарабатывают и там же живут. Я совсем не националист, но иногда наша лояльность к приезжим должна быть меньше. Жаль только, что свои не хотят работать.
Гость, Самара:
— Про какое направление перемещения гастарбайтеров идет речь: из России или в нее? Страна просто наводняется боевым резервом таджиков. Не замечать этого может разве что министр МВД Колокольцев.
Rams, Тюмень:
— Курс доллара на бирже опустился ниже 99 рублей. Получай, проклятая зеленая бумажка! Прямо на глазах происходит подъем с колен! Аж воздух изменился, чувствуете?
Гость, Уфа:
— Чемодан — вокзал — кишлак. Россия очищается.
Гость, Ханты-Мансийск:
— Надо закупить на все сбережения узбекской и таджикской валюты и ждать. Когда рубль совсем упадет, можно будет нанять на эти деньги пол Средней Азии и выстроить для себя целый город. Шутка, конечно, но намек на «о чем задуматься» вы поняли, да?
Глупая, Челябинск:
— А ничего, что не только зарплаты мигрантов, но и наши с вами уменьшились уже вдвое? Получать меньше стали не только они, но и мы все. Об этом никто не думает? Чему радуемся-то?
Гость, Чита:
— В нормальной стране правительство бы давно отправили в отставку! А у нас их только тасуют как карточную колоду, пересаживая с одного хлебного места на другое...
Гость, Ярославль:
— С почином — 100-рублевую отметку все прошли с улыбкой на лице, значит, теперь можно спокойно опускать курс хоть до 500 или 1000 — уже безразлично... Мы нащупали дно — товаров новых нам уже не видать, донашиваем старье из туалетной бумаги.