«Их временно стало меньше»: в Новосибирской области подорожали огурцы, лимоны и апельсины

— При этом многие продукты в этом июне оставались дешевле, чем год назад. Например, сахар. Его цена в годовом сопоставлении продолжила снижаться, но медленнее, чем в мае. Из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях на мировом рынке сократилось предложение сахара, и, как следствие, выросли цены на него. Корректировка цен вслед за мировыми привела к замедлению снижения цен на сахар на российском рынке, — рассказал начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.