«Их временно стало меньше»: в Новосибирской области подорожали огурцы, лимоны и апельсины

В Новосибирской области подорожали огурцы, лимоны и апельсины и замедлилось снижение цен на продовольственные товары.
— Возможно, некоторые новосибирцы заметили, что в июне быстрее, чем в мае, росли цены на огурцы. Здесь повлиял временный фактор — в местных тепличных хозяйствах начался цикл пересадки огурцов, и в результате их временно стало меньше, — сообщила пресс-служба управления Сибирского ГУ Банка России.
Другая история, поясняют в пресс-службе, с фруктами и цитрусовыми: на динамику цен повлияло ослабление рубля, поэтому импортная продукция поступала на прилавки региона по более высоким ценам. В итоге в годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки, подорожали апельсины, ускорился рост цен на лимоны.
— При этом многие продукты в этом июне оставались дешевле, чем год назад. Например, сахар. Его цена в годовом сопоставлении продолжила снижаться, но медленнее, чем в мае. Из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях на мировом рынке сократилось предложение сахара, и, как следствие, выросли цены на него. Корректировка цен вслед за мировыми привела к замедлению снижения цен на сахар на российском рынке, — рассказал начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.
В целом по стране в июне уровень цен на продукты был на 0,2% выше, чем год назад, добавили в Центробанке.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области замедлилась инфляция и как это связано с авиаперевозками.