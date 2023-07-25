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«Их временно стало меньше»: в Новосибирской области подорожали огурцы, лимоны и апельсины

А цены на сахар и яблоки перестали снижаться

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Несмотря на то, что сейчас идет сезон огурцов, они оказались в числе продуктов, которые подорожали

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В Новосибирской области подорожали огурцы, лимоны и апельсины и замедлилось снижение цен на продовольственные товары.

— Возможно, некоторые новосибирцы заметили, что в июне быстрее, чем в мае, росли цены на огурцы. Здесь повлиял временный фактор — в местных тепличных хозяйствах начался цикл пересадки огурцов, и в результате их временно стало меньше, — сообщила пресс-служба управления Сибирского ГУ Банка России.

Другая история, поясняют в пресс-службе, с фруктами и цитрусовыми: на динамику цен повлияло ослабление рубля, поэтому импортная продукция поступала на прилавки региона по более высоким ценам. В итоге в годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки, подорожали апельсины, ускорился рост цен на лимоны.

— При этом многие продукты в этом июне оставались дешевле, чем год назад. Например, сахар. Его цена в годовом сопоставлении продолжила снижаться, но медленнее, чем в мае. Из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях на мировом рынке сократилось предложение сахара, и, как следствие, выросли цены на него. Корректировка цен вслед за мировыми привела к замедлению снижения цен на сахар на российском рынке, — рассказал начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

В целом по стране в июне уровень цен на продукты был на 0,2% выше, чем год назад, добавили в Центробанке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области замедлилась инфляция и как это связано с авиаперевозками.

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