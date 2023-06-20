В Новосибирской области замедлилась инфляция — как это связано с авиаперевозками

— Например, в Республике Алтай, где среди гор стремятся отдохнуть всё больше туристов, замедлилось снижение цен в годовом выражении на авиабилеты. Растет и количество желающих побывать на Байкале, в том числе по этой причине в Иркутской области ускорился рост цен на авиаперелеты, — отметили в пресс-службе.



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