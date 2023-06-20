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В Новосибирской области замедлилась инфляция — как это связано с авиаперевозками

НСО оказалась единственным регионом Сибири с такой тенденцией

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Эксперты связывают такие показатели с увеличением межрегиональных рейсов из Новосибирска

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В Новосибирской области замедлилась инфляция — это единственный регион Сибири с такой тенденцией.

Пресс-служба Сибирского ГУ Банка России рассказала, что в мае годовая инфляция в регионе снизилась до 0,6% после 0,7% в апреле. Эксперты связывают такую динамику с тем, что расширилось предложение на рынке авиаперевозок.

— В Новосибирской области находится крупнейший транспортный хаб округа — аэропорт Толмачево. Одна из крупнейших авиакомпаний увеличила количество межрегиональных маршрутов из Новосибирска. В итоге сибиряки получили более широкий выбор по направлениям авиаперелетов, что замедлило годовой рост цен на услуги воздушного транспорта, — объяснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она также отметила, что при этом в целом по Сибири годовые темпы прироста цен на авиаперелеты выросли — всё больше людей путешествуют по России, что в итоге отражается в динамике цен на билеты.

— Например, в Республике Алтай, где среди гор стремятся отдохнуть всё больше туристов, замедлилось снижение цен в годовом выражении на авиабилеты. Растет и количество желающих побывать на Байкале, в том числе по этой причине в Иркутской области ускорился рост цен на авиаперелеты, — отметили в пресс-службе.

Ранее банковские эксперты рассказывали о том, почему новосибирцы стали чаще делать покупки в магазинах и ходить в кафе.

ИнфляцияБанк РоссииАвиаперевозкиТолмачево
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