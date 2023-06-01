freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 80.99
eur 86.50
Тема дняЗмеиное логово в доме у девушки
Все новости
Все новости

Оживление в ТЦ: новосибирцы стали чаще делать покупки в магазинах и ходить в кафе

Банк России заявил об увеличении потребительского спроса в апреле и мае

194

Аналитики считают, что люди стали чаще ходить в торговые центры из-за новых магазинов

Поделиться

Новосибирцы стали чаще посещать торговые центры и кафе в апреле и мае 2023 года — к такому выводу пришли эксперты Банка России.

Как сообщила пресс-служба Сибирского главного управления Центробанка РФ, впервые за последний год рост числа посетителей отметили крупные торговые центры Новосибирска. Тенденция характерна для большинства регионов страны и говорит о постепенном оживлении потребительского спроса. Такие данные содержатся в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

— Люди стали чаще ходить в торговые центры из-за новых магазинов, которые продолжают появляться в ТЦ взамен ранее ушедших западных брендов. Например, только в Новосибирске за май в трех крупных комплексах открылись несколько точек новых брендов одежды, — отметили в пресс-службе.

Оживление спроса наблюдалось и в сфере общественного питания.

— В майские праздники во многих регионах Сибири люди чаще посещали кафе и рестораны. В Новосибирске продолжают открываться новые точки общепита, в том числе входящие в федеральные ресторанные холдинги, — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ранее мы рассказывали о том, что в торговом центре Новосибирска открылся новый магазин на месте Bershka.

По теме

Банк РоссииЭкономикаБрендыОбщепит
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter