Оживление в ТЦ: новосибирцы стали чаще делать покупки в магазинах и ходить в кафе

Новосибирцы стали чаще посещать торговые центры и кафе в апреле и мае 2023 года — к такому выводу пришли эксперты Банка России.
Как сообщила пресс-служба Сибирского главного управления Центробанка РФ, впервые за последний год рост числа посетителей отметили крупные торговые центры Новосибирска. Тенденция характерна для большинства регионов страны и говорит о постепенном оживлении потребительского спроса. Такие данные содержатся в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».
— Люди стали чаще ходить в торговые центры из-за новых магазинов, которые продолжают появляться в ТЦ взамен ранее ушедших западных брендов. Например, только в Новосибирске за май в трех крупных комплексах открылись несколько точек новых брендов одежды, — отметили в пресс-службе.
Оживление спроса наблюдалось и в сфере общественного питания.
— В майские праздники во многих регионах Сибири люди чаще посещали кафе и рестораны. В Новосибирске продолжают открываться новые точки общепита, в том числе входящие в федеральные ресторанные холдинги, — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
Ранее мы рассказывали о том, что в торговом центре Новосибирска открылся новый магазин на месте Bershka.