В торговом центре Новосибирска открылся новый магазин на месте Bershka

О том, что на месте магазинов Bershka могут открыться ECRU, стало известно в начале марта. Российские активы ушедшей из страны испанской группы Inditex (Zara, Bershka и другие) выкупила группа Daher из ОАЭ. Новый владелец открывает на месте торговых точек магазины под другими торговыми марками, они уже заработали в Новосибирске. Обозреватель НГС прошелся по торговым точкам новых марок одежды, чтобы понять, чем они отличаются от старых.