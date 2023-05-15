В торговом центре Новосибирска открылся новый магазин на месте Bershka

В новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея» заработал новый магазин одежды на месте закрытой Bershka. На это обратил внимание журналист НГС Стас Соколов. Торговая точка открылась под названием ECRU.
В группе ТРЦ «Галерея» во «ВКонтакте» указано, что магазин заработал 13 мая, в субботу. ECRU находится на первом этаже торгово-развлекательного центра.
Добавим, что еще одна точка нового бренда появилась в ТРЦ «Аура» на улице Военной. В группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что открытие состоялось 14 мая.
— ECRU представляет особое нестандартное видение современной уличной моды. Вдохновленный ритмом больших городов, бренд предлагает коллекции одежды, обуви и аксессуаров для тех, кто хочет выражать себя и свою индивидуальность, — указано в сообщении в группе ТРЦ.
На сайте нового бренда одежды указано, что кроме ТРЦ «Аура» и «Галерея» магазин ECRU откроется в торгово-развлекательном центре «Мега». Точная дата не сообщается.
О том, что на месте магазинов Bershka могут открыться ECRU, стало известно в начале марта. Российские активы ушедшей из страны испанской группы Inditex (Zara, Bershka и другие) выкупила группа Daher из ОАЭ. Новый владелец открывает на месте торговых точек магазины под другими торговыми марками, они уже заработали в Новосибирске. Обозреватель НГС прошелся по торговым точкам новых марок одежды, чтобы понять, чем они отличаются от старых.