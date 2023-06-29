Decathlon может вернуться в Россию. Что будет со спортивным гипермаркетом в Новосибирске?

Французская сеть гипермаркетов спорттоваров Decathlon может опять начать работать в России уже осенью этого года. В Новосибирске магазин располагается на улице Фабричной и не работает с апреля прошлого года.
По данным телеграм-канала Mash, бизнес уже продали: якобы это около 90 магазинов по стране с остатками товаров. Как сообщил источник в компании, начать рассчитывают с 30–35 самых популярных и прибыльных в прошлом магазинов по стране. При этом для торговых точек придумают новое название.
В Минпромторге НСО корреспонденту НГС объяснили, что не получали никакой новой информации о гипермаркете.
— Новых данных нет. Магазин закрыт и информация о его возможном открытии на данный момент к нам не поступала, — объяснил корреспонденту НГС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.
Как мы писали ранее, о приостановке работы в России в прошлом году сообщил в пресс-релизе сам Decathlon. В Новосибирске магазин открылся в конце ноября 2021 года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Сеть Decathlon — один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно почитать в репортаже Стаса Соколова.
Площадка ИКЕА в Новосибирске также остается по-прежнему пустой, несмотря на то, что бывшие производители товаров компании в России объявили об открытии магазинов по всей стране.